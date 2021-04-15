Інспектори пройшлися дворами і понавиписували штрафів за парковку на газонах (фото)

Комунальники неодноразово попереджали автовласників автівок щодо санкцій за паркування у заборонених місцях

14 квітня працівники Управління (Інспекції) з паркування Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації здійснили виїзд на територію Святошинського району з метою перевірки дотримання водіями заборони щодо паркування на газонах, клумбах та інших озеленених територіях. Про це повідомляє «Київ паркувальний».

Після демонтажу навкруги зелених зон огороджувальних бар'єрів, облаштованих мешканцями зі спрацьованих шин, деякі водії не втримуються від спокуси припаркувати власний транспорт на цих зонах.

Працівники районних комунальних служб неодноразово попереджали автовласників щодо санкцій за паркування у заборонених місцях. І от сьогодні співробітники департаменту в присутності працівників відділу контролю за благоустроєм Святошинської РДА та керівників ЖЕД №№ 3, 4, проінспектувавши територію за адресами: просп. Л. Курбаса, 12-Б, вул. Покотила, 9 і вул. Потапова, 4, склали щодо порушників правил паркування протоколи про адміністративне правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу.

Транспортні засоби, власники яких грубо та систематично порушують правила паркування та залишають автомобілі на зелених зонах, можуть бути евакуйовані на штрафні майданчики.

Як відомо, відповідно до підпункту є пункту 15.10 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10.10.2001 № 1306, зі змінами та доповненнями, стоянка транспортних засобів на газонах забороняється.

Відповідно до підпункту 9.6.11 Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, на території об'єктів благоустрою зеленого господарства забороняється влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах, клумбах та інших озеленених територіях. Пунктом 17.4.5 зазначених правил контроль за дотриманням вимог чинного законодавства, пов'язаного з паркуванням транспортних засобів на тротуарах, зелених зонах, в зоні дії забороняючих дорожніх знаків, створенням перешкод для утримання та прибирання об'єктів і елементів благоустрою, здійснюється працівниками Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Національної поліції України у Києві чи іншими визначеними Київською міською радою органами.

Як повідомлялося, у Києві для водіїв створили онлайн-мапу з позначеними нелегальних паркувальних майданчиків.