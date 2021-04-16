В Києві показали «розумні» паркомати, які вміють розпізнавати номерні знаки

Нові паркомати в Києві оснастили сенсорним екраном та камерою, яка може зчитувати номерний знак автомобіля

На Бессарабській площі в Києві з’явилися нові «розумні» паркомати. Вони мають великий сенсорний екран та цікаву технологію контролю – за допомогою спеціальних камер.

Такі камери будуть фіксувати номери автівок та контролювати сплату. Встановлені камери на задній частині паркоматів та всередині спеціальних стовпчиків, які розташовані вздовж паркувального майданчика.

Поки що система працюватиме експериментально.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що 14 квітня працівники Управління (Інспекції) з паркування Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації здійснили виїзд на територію Святошинського району з метою перевірки дотримання водіями заборони щодо паркування на газонах, клумбах та інших озеленених територіях.