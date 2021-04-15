В Україні вже не можна паркуватися на тротуарах. Столичні чиновники злякались нових правил

У КМДА вважають, що ліпше парковка на тротуарах, ніж розвиток і будівництво цивілізованих парковок?

Нещодавно уряд затвердив зміни до Правил паркування транспортних засобів, заборонивши ставити автомобілі на тротуарах. Нові правила змусили столичних чиновників бити на сполох. Зокрема, заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Юрій Тацій вважає, що новації можуть призвести до значних проблем. Зокрема це ускладнюватиме рух транспорту, пояснив він.

«Затвердження постанови має свої недоліки. Не маючи можливості припаркуватись на тротуарі, автомобілісти ставитимуть машини обабіч проїзної частини. Це, у свою чергу, ускладнюватиме рух транспорту, призводитиме до заторів, а також перешкоджатиме доступу до будинків пожежних автомобілів та машин швидкої допомоги», – підкреслив Тацій.

Водночас чиновник визнає, що заборона паркуватись на тротуарах продовжує розпочату державну політику щодо розвитку безбар’єрності в Україні.

«Так, наразі маломобільним групам населення подекуди не вдається пробратися до пункту призначення, адже весь тротуар заставлений автівками. Це також призводить до потенційно аварійних ситуацій, коли людям доводиться йти проїзною частиною. Натомість вільна пішохідна зона – один із найважливіших елементів для забезпечення безбар’єрного простору в містах», – зауважив чиновник.

Крім заборони паркування на пішохідній доріжці, постанова «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1342» передбачає й низку інших змін.

У оновлених правилах паркуваннях, затверджених урядом, також передбачається:

забезпечити інфраструктуру зарядних станцій для електромобілів;

ввести нові можливості для оплати паркувальних послуг (у платіжних терміналах, банківських автоматах, комплексах самообслуговування);

надати повноваження інспекторів із паркування уповноваженим посадовим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Нагадаємо українські водії з 6 квітня будуть здавати на посвідчення за новими правилами.Серед змін – нові екзаменаційні білети. Усі зміни будуть також внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху, що розміщений на сайті відомства.

Зазначимо, що 17 березня набрав чинності закон, що посилює відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху. Документ підвищує мінімальний штраф до 510 гривень. Деякі порушення передбачають набагато суворіше покарання. «Главком.Техно» вибрав п’ять порушень, за які доведеться заплатити найбільше.