Нелегальні парковки Києва: для столичних водіїв створили онлайн-мапу з позначками
Часто ресторани, магазини або інші організації «віджимають» собі паркомісця «Київтранспарксервісу» без сплати паркування
У Києві для водіїв створили онлайн-мапу з позначеними парко майданчиками.
На ній позначили місця, які захопили паркувальники-шахраї та ресторани й кафе, повідомляє громадська організація «Офіс трансформації» Максима Бахматова.
Відтепер переглянути столичні паркомайданчики, де працюють шахраї, можна онлайн.
За інформацією активістів, відповідальне за контроль паркування в столиці підприємство Київтранспарксервіс торік з 11 тисяч наданих місць використало лише 3245.
Відсутність контролю за паркуванням з боку влади не стимулює водіїв до сплати за паркування, стверджують автори проекту. Відповідно, найбільш ласі шматки паркувальних місць та контроль взяли у свої руки шахраї. В деяких випадках вони вимагають, а в деяких рекомендують заплатити 40, 50, 60 гривень за день паркування.
Часто ресторани, магазини або інші організації «віджимають» собі паркомісця «Київтранспарксервісу» без сплати паркування. В кращому випадку деякі з них все ж купують певну кількість талонів або підписують договори «про надання послуг паркування» з КП, але це не дає їм права не допускати на паркомісце інших водіїв, кажуть активісти.
Шахраї часто виходять працювати на вихідних усупереч закону, оскільки у суботу й неділю паркування в місті безкоштовне. Свої фішки вони розставляють на деяких паркомісцях біля великих ТРЦ чи ресторанів. У випадку ТРЦ паркувальники розраховують на чайові.