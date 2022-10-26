У комунальному транспорті Києва тепер можна розрахуватись по-новому: деталі

Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора

Відсьогодні оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах комунального громадського транспорту столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах комунального громадського транспорту, на всіх його маршрутах. Підключення маршрутів наземного транспорту розпочали 10 днів тому. І вже скрізь все працює», – написав Кличко.

Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Сервіс дозволяє користуватися також і застосунком «Київ Цифровий», і Карткою киянина.

«Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою – 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій Картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга», – додав мер.

Нагадаємо, з 14 липня 2021 року в Києві остаточно вийшли з обігу талони на проїзд у комунальному громадському транспорті. Усі поїздки тепер цифровізовано в електронні квитки.