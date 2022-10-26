У Києві тривають стабілізаційні відключення світла: містян поділили на три групи

В окремих випадках відключення може тривати довше 4 год.

Сьогодні, 26 жовтня, у Києві, починаючи з 07:45, почались стабілізаційні відключення світла. Містян розбили на три групи. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК «Київські електромережі».

«Усі споживачі електроенергії Києва розділені на 3 групи. Кожна буде відключатися в визначений проміжок часу. Вам не треба шукати адресу в списку, достатньо просто ввести її в рядок пошуку, і побачити час потенційного відключення електроенергії протягом дня та тижня», – йдеться у пресслужбі ДТЕК.

Графік адрес можна дізнатися за посиланням (можлива похибка у часі в межах 30-40 хвилин).

Зазначається, що в окремих випадках відключення може тривати довше 4 годин через масштабність пошкоджень енергосистеми.

Також в ДТЕК попередили й про можливі аварії на розподільчих мережах внаслідок перенавантаження або ж, наприклад, пошкодження сторонніми особами. «Якщо у вас після відключення за графіком не з’явилось світло – просимо повідомляти нам про це через канали комунікації: Viber та Telegram бот, через наші сторінки в соцмережах Facebook. Ми зробимо все необхідне, щоб оперативно усунути аварію та повернути вам світло», - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, що вже кілька днів, за розпорядженням НЕК «Укренерго», на Київщині застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії. Внаслідок масованої ракетного атаки російських терористів на Україну 22 жовтня без світла залишились 1 млн 451 тис. 603 абоненти.