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    У квартирі на Оболоні стався вибух: є жертва (фото, відео)

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    На місці працювала слідчо-оперативна група - У квартирі на Оболоні стався вибух: є жертва (фото, відео)
    На місці працювала слідчо-оперативна група
    Фото: Нацполіція

    У квартирі загинув літній господар

    У середу, 15 травня, близько 14:00 до чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про вибух у квартирі, розташованій на вулиці Вишгородській. На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби, рятувальники та лікарі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Прибувши за вказаною адресою, працівники поліції виявили в помешканні тіло власника із чисельними пораненнями. Загиблий – 71-річний місцевий мешканець, який під час вибуху сам перебував у квартирі.

    «За словами жінки потерпілого, останні роки він хворів та майже не виходив з оселі. Вранці його дружина пішла у своїх справах та зачинила двері, а в обідню пору їй зателефонували правоохоронці та повідомили про пожежу у квартирі», - розповів начальник відділення слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у Києві Сергій Стась.

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    Рятувальники оглянули приміщення, а правоохоронці вилучили з місця фрагменти з метою встановлення причини вибуху. Тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи.

    Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Після результатів експертизи можлива перекваліфікація зазначеної події.

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    У квартирі на Оболоні стався вибух: є жертва (фото, відео)
    У квартирі на Оболоні стався вибух: є жертва (фото, відео)

    Правоохоронці проводять комплекс необхідних дій для встановлення всіх причин та обставин події.

    Нагадаємо, у середу Головне управління ДСНС у Києві повідомило про пожежу у квартирі будинку на Вишгородській. Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено труп чоловіка, який знаходився в кімнаті квартири. Також з четвертого поверху рятувальники евакуювали двох людей.

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