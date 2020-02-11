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    На Миколаївщині в дитячому садочку отруїлися діти

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    На Миколаївщині в дитячому садочку отруїлися діти

    Четверо дітей були госпіталізовані

    Група вихованців Бузького дошкільного навчального закладу були доставлені в лікарню з симптомами отруєння.

    Про це повідомляє прес-служба управління Національної поліції Миколаївської області.

    Повідомляється, що серед постраждалих 7 дітей у віці до 15 років. Четверо дітей були госпіталізовані, ще трьом медики призначили амбулаторне лікування.

    «Зараз поліцейські з'ясовують обставини і причини отруєння дітей. Фахівці проводять санітарно-епідеміологічні, лабораторні обстеження та дослідження. Після отримання результатів експертиз будуть прийматися подальші процесуальні рішення», - йдеться у повідомленні.

    Вознесенським відділом поліції вирішується питання про внесення до ЄРДР кримінального провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь (ч. 1 ст. 325 КК України).

    Підозрюваним загрожує штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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