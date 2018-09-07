У неділю на час бігових змагань буде закрито рух у центрі Києва



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Рух Хрещатиком буде заборонено у суботу і неділю

У неділю 9 вересня, у День фізичної культури та спорту, у Києві відбудуться бігові змагання «Intersport Ukraine Run 2018».

У зв’язку із підготовкою та проведенням спортивно-масового заходу 8 вересня із 05:00 до 24:00 9 вересня буде заборонено рух транспорту вулицею Хрещатик.

Окрім того, рух заборонять 9 вересня із 09:00 до 19:30 за маршрутом бігових змагань: вул. Хрещатик – Європейська площа – вул. Михайла Грушевського – Петрівська алея – Паркова дорога – вул. Михайла Грушевського – Арсенальна площа – вул. Івана Мазепи – Арсенальна площа – вул. Михайла Грушевського – Петрівська алея – Паркова дорога – алея Героїв Крут – вул. Івана Мазепи – Арсенальна площа – вул. Михайла Грушевського – Європейська площа – вул. Хрещатик.

Головне управління Національної поліції у Києві та Управління патрульної поліції в Києві Департаменту патрульної поліції забезпечать публічну безпеку, а також супровід учасників під час проведення заходу. Департамент охорони здоров’я – чергування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги. Головне управління ДСНС України у Києві – чергування пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, під час бігових змагань учасники подолають дистанції: 10, 5, 2 км, а також командні забіги.