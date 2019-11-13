У неділю в Українському домі пройде ІІІ Київ-етно-мюзик-фест «Віртуози фолку»



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Фестиваль перетвориться на своєрідний марафон української пісні

До фіналу конкурсу відібрано 28 учасників

Цього року в Києві втретє відбудеться фестиваль «Віртуози фолку». Фестиваль прагне об’єднати всіх, хто у своїй творчості звертається до скарбів української народної музики («автентиків», «академістів», представників сучасних музичних напрямків), створивши широкий майданчик для спілкування, а також відкрити нові цікаві імена.

«Нам приємно, що фестиваль перетворюється на таку собі творчу лабораторію, коли після кожного фестивалю народжуються нові цікаві творчі проекти. Минулого року ми презентували тут проект «Володарі стихій», більшість учасників якого познайомилися саме на нашому фестивалі. Цього року у нас так само буде кілька несподіваних творчих дуетів, як, наприклад виступ ансамблю «Кралиця» разом з фанковим гуртом «Folky Funky» чи спільний номер ансамблю «Дніпро» та фолк-рокового гурту «The doox». Ну і, звичайно, майстри народної творчості, майстер-класи, спілкування і діалог різних поколінь – все це створює неповторну атмосферу, яку можна відчути лише на нашому фестивалі», - розповів виконавчий директор фестивалю Любомир Матейко.

Цього року на конкурс надійшло близько 120 заявок з різних регіонів України, із яких до фіналу було відібрано 28. Учасники фестивалю презентували всю Україну: від Донбасу до Карпат, від Полісся до Слобожанщини. «З кожним роком географія учасників лише розширюється. У нашому фестивалі бере участь, можна сказати, чотири покоління: від наймолодших виконавців до музикантів та майстрів досить поважного віку. Ми сподіваємось, що всі наші учасники здивують усіх професійністю, віртуозністю і сміливими творчими експериментами, а наш фестиваль відкриє для них нові перспективи», - зазначила авторка проекту, генеральна директорка Київ-етно-мюзік-фесту «Віртуози фолку» народна артистка України Олена Кулик.

Як і в попередні роки, ІІІ Київ-етно-мюзік-фест «Віртуози фолку» перетворився на своєрідний марафон української пісні в усіх її проявах. З 10-ї ранку в Українському домі працюватимуть дві сцени: в центральній залі в режимі нон-стоп відбуваються виступи як конкурсантів, так і почесних гостей фестивалю, а в концертній залі у цей час триватиме прослуховування «наживо» учасників конкурсної програми. Цікавим є жанрове розмаїття фестивалю – від автентичних виконавців, сольного співу, сольного інструментального виконання, академічного ансамблевого музикування, гуртового співу, троїстої музики до етно-джазу, фанк-фолку, фолк-року та інших експериментів.

Протягом дня у центральній залі Українського дому кілька десятків народних майстрів та майстрів з виготовлення музичних інструментів демонструватимуть свої роботи, проводитимуть майстер-класи, навчатимуть грі на тих чи інших інструментах. Особливий інтерес викликають українські розмальовки-антистреси, одяг та мальована кераміка від Олесі Вакуленко (до речі, саме вона виготовила авторські тарілки-сувеніри для переможців фестивалю та є розробником фірмового стилю цьогорічного фесту), вироби із соломи знаної майстрині з Луцька Марії Кравчук, проект «Виткані мрії» Олени Попової, авторські ляльки з кукурудзи та інших природних матеріалів Людмили Павлової, килими Ліани Лістунової, вишивки Ольги Костюченко. А також торбани та кобзи Юрка Фединського та Назара Божинського, електробандури Івана Ткаленка, авторські інструменти, виготовлені за власними оригінальними конструкціями Василя Волівача, сімейства сопілок, окарин, пан-флейт Володимира Віхренка, Василя Нагірного, Костянтина Мітокару, Ярослава Лошака та ін. Цього року свої роботи презентуватимуть і колективні учасники: студенти Миколаївського коледжу культури і мистецтв та майстри Львівської фабрики «Акрополіс».

У гала-концерті, крім переможців та учасників фестивалю, також візьмуть участь відомі артисти: Ілларія, Ніна Матвієнко, Олена Кулик та ансамбль «Дніпро», гурти The Doox, супер проект від Олеся Журавчака & Нікіти Рубченка & Ars Nova, GG ГуляйГород, Кралиця & Folky Funky, Георгій Матвіїв та ансамблева група НАОНІ, Кирило Стеценко, Іван Ткаленко, відкриття миулого року гурт Zgarda, і багато інших. Ведучі фестивалю – Анна Заклецька та Юрій Доник.

Київ-етно-мюзік-фест «Віртуози фолку» було започатковано у 2017 році за підтримки Департаменту культури КМДА. Фестиваль проходить за сприяння Міністерства культури України, Національної всеукраїнської музичної спілки, Національної спілки кобзарів України, Міжнародного еко-культурного фестивалю «Трипільське коло», Товариства зв'язків з українцями за межами України «Україна-Світ».

Організатор – Київський академічний ансамбль української музики «Дніпро».

Партнер Фестивалю – ДП «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім».

Інформаційні партнери фестивалю: Главком , Еспресо TV, телеканали «РАДА», «Київ», «Наш», «Етно», 8 канал, радіо Країна FM, Gazeta.ua, Слово Просвіти, Україна молода, Жінка-Українка.

Дивіться також запис пресконференції організаторів фестивалю у «Главкомі»: