«Додому» визнано найкращим іноземним фільмом Босфорського кінофестивалю



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Кадр із фільму «Додому» режисера Нарімана Алієва

Нагороду за найкращу чоловічу роль отримав Ахтем Сеітаблаєв

Стрічка Нарімана Алієва «Додому» (кримськотатарською «Evge», в англійському перекладі «Homeward») отримала дві нагороди на VII Міжнародному Босфорському кінофестивалі у Стамбулі.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці фільму.

«Друзі, ми з гарними новинами! «Додому» визнано найкращим іноземним фільмом 7-го Міжнародного Босфорського кінофестивалю! А нагороду за найкращу чоловічу роль отримав Ахтем Сеітаблаєв» – йдеться у повідомленні.

Церемонія нагородження відбулася у п’ятницю в Стамбулі. Наріман Алієв особисто отримав відзнаки.

Нагороду за найкращий іноземний фільм режисеру вручив голова Міжнародного журі, філіппінський режисер та володар «Пальмової гілки» Канн Бріянте Мендоза.

Крім «Додому». за перемогу у міжнародному конкурсі змагалися ще вісім стрічок різних країн.

«Додому» розповідає про кримського татарина Мустафу (актор Ахтем Саїбтаблаєв), сина якого вбили на Донбасі. Чоловік разом з молодшим сином їде до анесованого Криму, аби поховати загиблого.