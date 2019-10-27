  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Культура

    «Додому» визнано найкращим іноземним фільмом Босфорського кінофестивалю

    • Розсилка
    Кадр із фільму &laquo;Додому&raquo; режисера Нарімана Алієва - «Додому» визнано найкращим іноземним фільмом Босфорського кінофестивалю
    Кадр із фільму «Додому» режисера Нарімана Алієва

    Нагороду за найкращу чоловічу роль отримав Ахтем Сеітаблаєв

    Стрічка Нарімана Алієва «Додому» (кримськотатарською «Evge», в англійському перекладі «Homeward») отримала дві нагороди на VII Міжнародному Босфорському кінофестивалі у Стамбулі.

    Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці фільму.

    «Друзі, ми з гарними новинами! «Додому» визнано найкращим іноземним фільмом 7-го Міжнародного Босфорського кінофестивалю! А нагороду за найкращу чоловічу роль отримав Ахтем Сеітаблаєв» – йдеться у повідомленні.

    Церемонія нагородження відбулася у п’ятницю в Стамбулі. Наріман Алієв особисто отримав відзнаки.

    Нагороду за найкращий іноземний фільм режисеру вручив голова Міжнародного журі, філіппінський режисер та володар «Пальмової гілки» Канн Бріянте Мендоза.

    Крім «Додому». за перемогу у міжнародному конкурсі змагалися ще вісім стрічок різних країн.

    «Додому» розповідає про кримського татарина Мустафу (актор Ахтем Саїбтаблаєв), сина якого вбили на Донбасі. Чоловік разом з молодшим сином їде до анесованого Криму, аби поховати загиблого.

    Крим кримські татари фестиваль актор чоловік фільм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ