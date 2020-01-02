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    У новорічному містечку в Києві п’яний чоловік перекинув гарячі казани: є постраждалі (фото)

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    У новорічному містечку в Києві п’яний чоловік перекинув гарячі казани: є постраждалі (фото)
    Фото: Київ оперативний

    Опіки отримали декілька осіб

    У середу, 1 січня, ввечері на Контрактовій площі у Києві сталася надзвичайна ситуація.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Як розповіли очевидці, досить п'яний чоловік розлив два казани із глінтвейном. Поки що невідомо, зробив він це випадково чи навмисно.

    В результаті цього опіки отримали продавець і семирічна дитина, що проходила поруч.

    Сам чоловік все заперечує, каже: «Доведіть, робіть експертизу і взагалі документів на цей алкоголь немає».

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    У новорічному містечку в Києві п’яний чоловік перекинув гарячі казани: є постраждалі (фото)
    У новорічному містечку в Києві п’яний чоловік перекинув гарячі казани: є постраждалі (фото)
    У новорічному містечку в Києві п’яний чоловік перекинув гарячі казани: є постраждалі (фото)
    У новорічному містечку в Києві п’яний чоловік перекинув гарячі казани: є постраждалі (фото)

    Як відомо, на Контрактовій площі працює різдвяне європейське містечко в українських традиціях: тематика цього року – Опішня або традиційне гончарство із розписом Полтавського краю.

    Київ Контрактова площа алкоголь чоловік
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