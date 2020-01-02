У новорічному містечку в Києві п’яний чоловік перекинув гарячі казани: є постраждалі (фото)
Фото: Київ оперативний
Опіки отримали декілька осіб
У середу, 1 січня, ввечері на Контрактовій площі у Києві сталася надзвичайна ситуація.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Як розповіли очевидці, досить п'яний чоловік розлив два казани із глінтвейном. Поки що невідомо, зробив він це випадково чи навмисно.
В результаті цього опіки отримали продавець і семирічна дитина, що проходила поруч.
Сам чоловік все заперечує, каже: «Доведіть, робіть експертизу і взагалі документів на цей алкоголь немає».
Як відомо, на Контрактовій площі працює різдвяне європейське містечко в українських традиціях: тематика цього року – Опішня або традиційне гончарство із розписом Полтавського краю.