  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві під час пожежі у сміттєзбірнику ледь не загинув чоловік

    • Розсилка
    До ліквідації пожежі було залучено 10 вогнеборців - У Києві під час пожежі у сміттєзбірнику ледь не загинув чоловік
    До ліквідації пожежі було залучено 10 вогнеборців
    Фото: ДСНС

    У сміттєзбірнику загорілось сміття на площі 6 кв. м

    У четвер, 2 січня, на Харківському шосе, 63А у Дарницькому районі Києва сталася пожежа. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 5:45.

    На місце події прибули рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що в 1-поверховому окремо розташованому сміттєзбірнику загорілось сміття на площі 6 кв. м. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 6:02 бійці ліквідували займання.

    Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка 1983 року народження, якого передали фахівцям медичної служби. Медики госпіталізували потерпілого з підозрою на отруєння продуктами горіння у найближче місцеве відділення токсикології.

    На місці було задіяно 2 основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    пожежа Київ ДСНС сміття рятувальники чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ