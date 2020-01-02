У Києві під час пожежі у сміттєзбірнику ледь не загинув чоловік
У сміттєзбірнику загорілось сміття на площі 6 кв. м
У четвер, 2 січня, на Харківському шосе, 63А у Дарницькому районі Києва сталася пожежа. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 5:45.
На місце події прибули рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що в 1-поверховому окремо розташованому сміттєзбірнику загорілось сміття на площі 6 кв. м. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
О 6:02 бійці ліквідували займання.
Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка 1983 року народження, якого передали фахівцям медичної служби. Медики госпіталізували потерпілого з підозрою на отруєння продуктами горіння у найближче місцеве відділення токсикології.
На місці було задіяно 2 основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.
Причина загоряння наразі встановлюється.