У Києві під час пожежі у сміттєзбірнику ледь не загинув чоловік



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До ліквідації пожежі було залучено 10 вогнеборців Фото: ДСНС

У сміттєзбірнику загорілось сміття на площі 6 кв. м

У четвер, 2 січня, на Харківському шосе, 63А у Дарницькому районі Києва сталася пожежа. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 5:45.

На місце події прибули рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що в 1-поверховому окремо розташованому сміттєзбірнику загорілось сміття на площі 6 кв. м. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

О 6:02 бійці ліквідували займання.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка 1983 року народження, якого передали фахівцям медичної служби. Медики госпіталізували потерпілого з підозрою на отруєння продуктами горіння у найближче місцеве відділення токсикології.

На місці було задіяно 2 основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

Причина загоряння наразі встановлюється.