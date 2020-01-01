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    Новорічний блокбастер у столиці. Результат святкування: стрілянина, п'ятеро поранених

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    Правоохоронці&nbsp;встановлюють обставини бійки зі стріляниною - Новорічний блокбастер у столиці. Результат святкування: стрілянина, п'ятеро поранених
    Правоохоронці встановлюють обставини бійки зі стріляниною

    Двоє людей отримали вогнепальні поранення, ще троє зазнали травм

    У ніч на 1 січня в Києві сталася масова бійка з використанням вогнепальної зброї.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

    Зазначається, що бійка сталася близько 4:30 на Великий Васильківській 145/1.

    «З вогнепальним пораненням двох людей госпіталізували, ще трьох з різними травмами грудної клітини, обличчя  та голови також доставили в лікарню», - розповіло джерело.

    Обставини інциденту встановлюють правоохоронці.

    Нагадаємо, напередодні Нового року до столичної поліції надійшло повідомлення про бійку в квартирі на вулиці Марини Цвєтаєвої у Деснянському районі. 

    Поліцейський приїхав на бійку зятя і тещі та потрапив «під роздачу»

    Національна поліція України Київ кримінал бійка новорічні свята стрілянина
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