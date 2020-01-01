Новорічний блокбастер у столиці. Результат святкування: стрілянина, п'ятеро поранених
Правоохоронці встановлюють обставини бійки зі стріляниною
Двоє людей отримали вогнепальні поранення, ще троє зазнали травм
У ніч на 1 січня в Києві сталася масова бійка з використанням вогнепальної зброї.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Зазначається, що бійка сталася близько 4:30 на Великий Васильківській 145/1.
«З вогнепальним пораненням двох людей госпіталізували, ще трьох з різними травмами грудної клітини, обличчя та голови також доставили в лікарню», - розповіло джерело.
Обставини інциденту встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, напередодні Нового року до столичної поліції надійшло повідомлення про бійку в квартирі на вулиці Марини Цвєтаєвої у Деснянському районі.
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