У новорічну ніч в Києві сталася ДТП з трьома постраждалими

Внаслідок ДТП один з автомобілів відкинуло на тротуар, а інший розвернуло посередині дороги

У новорічну ніч на перетині вулиць Короленківської і Федорова в столиці сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. Як повідомляє паблік dtp.kiev, зіткнулися автомобілі Nissan і Chevrolet. «Водій Nissan, рухаючись по вул. Короленківською, вирішив повернути ліворуч і не надав пріоритет в русі Chevrolet, який рухався прямо по вул.



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Фото: dtp.kiev Автомобіль Chevrolet після ДТП у Києві

Внаслідок ДТП один з автомобілів відкинуло на тротуар, а інший розвернуло посередині дороги

У новорічну ніч на перетині вулиць Короленківської і Федорова в столиці сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

Як повідомляє паблік dtp.kiev, зіткнулися автомобілі Nissan і Chevrolet.

«Водій Nissan, рухаючись по вул. Короленківською, вирішив повернути ліворуч і не надав пріоритет в русі Chevrolet, який рухався прямо по вул. Федорова. Від удару Chevrolet відкинуло на тротуар, а Nissan розвернуло посередині дороги», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автомобілі отримали істотні механічні пошкодження, троє людей постраждали.

На місці працювали дві бригади швидкої допомоги та патрульна поліція.

Варто зазначити, що подібні ДТП відбуваються на даному перехресті регулярно.

Як повідомляв «Главком»,у неділю, 31 грудня, у Київській області перекинувся автобус із жителями Білорусі.