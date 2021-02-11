Помстився за жінку: поліція затримала киянина, який підпалив автівку (фото)

Горів автомобіль Subaru Forester з розповсюдженням на поруч припарковані автомобілі Kia Magentis, Chevrolet Aveo та Skoda Fabia

Молодик вирішив помститись за жінку і спалити автомобіль її колишнього чоловіка

Столичні правоохоронці розшукали чоловіка, який у ніч на 3 лютого підпалив автомобіль на вулиці Милославській у Деснянському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

На місце пожежі виїжджали рятувальники і слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Правоохоронці провели огляд місця злочину, вивчили записи з камер відеоспостереження та встановили, що загорання відбулося у результаті підпалу.

Завдяки професійним діям працівників карного розшуку поліції Києва зловмисника встановили того ж вечора. Ним виявився киянин, 1995 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Також було виявлено авто, яким знайомий підвіз його до місця підпалу.

«Ми з’ясували, що співмешканка затриманого неодноразово розповідала йому про колишнього чоловіка, який ображав її та після розлучення відсудив у неї дітей і спільне майно. Хлопець вирішив помститись за жінку та спалити автомобіль її колишнього чоловіка. Для цього він напередодні зателефонував товаришу та попросив підвезти за адресою, де припарковане авто. При цьому про наміри підпалити транспортний засіб чоловік не сказав ні жінці, ні знайомому. Прибувши до Subaru, чоловік кинув під автівку пляшку з легкозаймистою речовиною та втік», – розповів начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під ватрою з правом внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до десяти років.

Як повідомляла раніше пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, у ніч на 3 лютого столичні вогнеборці ліквідовували пожежу в чотирьох автомобілях. Загоряння сталося у дворі 25-поверхового житлового будинку в автомобілі Subaru Forester з розповсюдженням на поруч припарковані автомобілі Kia Magentis, Chevrolet Aveo та Skoda Fabia. Внаслідок пожежі автомобіль Subaru Forester згорів повністю. Три інші автівки отримали пошкодження.