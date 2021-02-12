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    На території школи в Києві горів будинок (фото)

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    Над ліквідацією пожежі працювали 20 рятувальників - На території школи в Києві горів будинок (фото)
    Над ліквідацією пожежі працювали 20 рятувальників
    Фото: ДСНС

    Рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховому житловому будинку

    11 лютого пізно ввечері сталась пожежа в будинку на вул. Вакуленчука, 1 у Дарницькому районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 21:34, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Бійці встановили, що займання сталося на території однієї зі шкіл у двоповерховому житловому будинку. Пожежа виникла в електрощитовій з розповсюдженням вогню на сміття площею 15 кв. м.

    О 22:14 бійці локалізували займання, а о 22:15 ліквідували.

    Внаслідок пожежі пошкоджено ізоляцію електропроводів і запобіжників, закопчені стіни та стеля електрощитової.

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    На території школи в Києві горів будинок (фото)
    На території школи в Києві горів будинок (фото)
    На території школи в Києві горів будинок (фото)
    На території школи в Києві горів будинок (фото)
    На території школи в Києві горів будинок (фото)
    На території школи в Києві горів будинок (фото)
    На території школи в Києві горів будинок (фото)

    На місці пожежі було залучено чотири одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 рятувальників особового складу підрозділів ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Остаточна причина займання встановлюється правоохоронними органами.

    Як повідомлялося, 9 лютого вранці сталась пожежа в дитячому садочку на вул. Василя Кучера, 8А у Святошинському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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