На території школи в Києві горів будинок (фото)

Рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховому житловому будинку

11 лютого пізно ввечері сталась пожежа в будинку на вул. Вакуленчука, 1 у Дарницькому районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 21:34, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Бійці встановили, що займання сталося на території однієї зі шкіл у двоповерховому житловому будинку. Пожежа виникла в електрощитовій з розповсюдженням вогню на сміття площею 15 кв. м.

О 22:14 бійці локалізували займання, а о 22:15 ліквідували.

Внаслідок пожежі пошкоджено ізоляцію електропроводів і запобіжників, закопчені стіни та стеля електрощитової.

На місці пожежі було залучено чотири одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 рятувальників особового складу підрозділів ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Остаточна причина займання встановлюється правоохоронними органами.

Як повідомлялося, 9 лютого вранці сталась пожежа в дитячому садочку на вул. Василя Кучера, 8А у Святошинському районі столиці.