Стало відомо, хто і навіщо перетворив підземний перехід у центрі Києва на СІЗО (фото)

Грузинський художник Давід Кухалашвілі перетворює підземний перехід під Європейською площею на коридор СІЗО

Арт-проєкт присвячено 98 кримським політв'язням

Минулими вихідними підземний перехід під Європейською площею в центрі Києва перетворився на коридор СІЗО. Невідомі художники намалювали на стінах переходу ряд тюремних дверей.

Для киян було загадкою, хто і навіщо це зробив.

Автори тюремного стрітарту знайшлися. Це спільний арт-проєкту «Підземний безвихід» КримSOS та тбіліської платформи ARTIФ, повідомляє КримSOS. Втілює його грузинський художник Давід Кухалашвілі.

Проєкт присвячено 98 кримським політв'язням, яких Кремль незаконно утримує в неволі.

«Наша мета — розповісти історії кожного з тих, кого окупаційна влада РФ розлучила з рідними за їхні релігійні та політичні погляди», - розповіли автори проєкту.

Нагадаємо, у Києві налічується 159 муралів.

На законодавчому рівні питання встановлення муралів не врегульоване. Проте низка районних РДА в Києві зазначили, що існує певна процедура, якої слід дотриматись, перш ніж прикрашати будівлі малюнками.

Нещодавно на 25-поверховому новому будинку біля станції метро «Харківська» в Києві з'явився рекордний мурал. Він називається «Материнство» та уособлює одвічні сімейні цінності. Висота муралу становить 78 м, а загальна площа 1155 кв. м.

Читайте також: