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    Стало відомо, хто і навіщо перетворив підземний перехід у центрі Києва на СІЗО (фото)

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    <p>Грузинський художник Давід Кухалашвілі перетворює підземний перехід під Європейською площею на коридор СІЗО</p> - Стало відомо, хто і навіщо перетворив підземний перехід у центрі Києва на СІЗО (фото)

    Грузинський художник Давід Кухалашвілі перетворює підземний перехід під Європейською площею на коридор СІЗО

    Фото: КримSOS

    Арт-проєкт присвячено 98 кримським політв'язням

    Минулими вихідними підземний перехід під Європейською площею в центрі Києва перетворився на коридор СІЗО. Невідомі художники намалювали на стінах переходу ряд тюремних дверей.

    Для киян було загадкою, хто і навіщо це зробив.

    Автори тюремного стрітарту знайшлися. Це спільний арт-проєкту «Підземний безвихід» КримSOS та тбіліської платформи ARTIФ, повідомляє КримSOS. Втілює його грузинський художник Давід Кухалашвілі.

    Проєкт присвячено 98 кримським політв'язням, яких Кремль незаконно утримує в неволі.

    «Наша мета — розповісти історії кожного з тих, кого окупаційна влада РФ розлучила з рідними за їхні релігійні та політичні погляди», - розповіли автори проєкту.

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    Стало відомо, хто і навіщо перетворив підземний перехід у центрі Києва на СІЗО (фото)
    Стало відомо, хто і навіщо перетворив підземний перехід у центрі Києва на СІЗО (фото)
    Стало відомо, хто і навіщо перетворив підземний перехід у центрі Києва на СІЗО (фото)
    Стало відомо, хто і навіщо перетворив підземний перехід у центрі Києва на СІЗО (фото)
    Фото: КримSOS

    Нагадаємо, у Києві налічується 159 муралів.

    На законодавчому рівні питання встановлення муралів не врегульоване. Проте низка районних РДА в Києві зазначили, що існує певна процедура, якої слід дотриматись, перш ніж прикрашати будівлі малюнками.

    Нещодавно на 25-поверховому новому будинку біля станції метро «Харківська» в Києві з'явився рекордний мурал. Він називається «Материнство» та уособлює одвічні сімейні цінності. Висота муралу становить 78 м, а загальна площа 1155 кв. м.

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    Теги: Крим Київ мурал СІЗО політв’язні мистецтво
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