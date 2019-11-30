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    У пасажира аеропорту «Бориспіль» знайдено гранату

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    У пасажира аеропорту «Бориспіль» знайдено гранату

    Власником багажу, де лежав вибуховий пристрій, є 36-річний житель міста Донецька

    Правоохоронці аеропорту «Бориспіль» в одному з багажів на літак рейсу «Київ – Хургада» виявили гранату. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

    «Поліцейські вилучили гранату Ф - 1 і запал до неї. Також встановили, що власником багажу, де лежав вибуховий пристрій, є 36-річний житель міста Донецька. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України і поміщено в ізолятор тимчасового тримання», - йдеться в повідомленні.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

    Працівники поліції встановлюють шляхи походження та мету зберігання гранати.

    Нагадаємо, 30 листопада у київському відділенні «Ощадбанку» стався вибух. Попередньо встановлено, що його здійснили двоє зловмисників з метою викрадення грошей з банкомату. Вибух був настільки потужним, що уламки вікон віднесло на декілька десятків метрів, а у приміщенні обвалилася стеля.

    Аеропорт Бориспіль граната аеропорт поліція
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