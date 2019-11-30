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    Кримінал

    У жителя Маріуполя поліція вилучила 7 кг канабісу

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    У жителя Маріуполя поліція вилучила 7 кг канабісу

    Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі

    У Маріуполі поліцейські вилучили у місцевого мешканця майже 7 кг канабісу. Про це повідомляє ГУ НП у Донецькій області.

    Дільничні офіцери Кальміуського відділення поліції отримали оперативну інформацію, що один з мешканців району зберігає у себе вдома коноплі.

    Під час проведення санкціонованого обшуку факт підтвердився. На горищі будинку 45-річного мешканця поліцейські виявили розфасовану по мішках наркотичну рослину.

    Загальна вага вилученого склала майже 7 кг.

    Маріуполець розповів, що вирощував та зберігав їх для власного споживання.

    Всі вилучені рослини було направлено на експертизу.

    Наразі слідчими Кальміуського відділення поліції під процесуальним керівництвом Маріупольської прокуратури №2 громадянинові повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ознаками ч. 3 ст. 309 Кримінального Кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Максимальне покарання – до 8 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, член уряду зізнався, що писав свою дисертацію під впливом наркотиків.

    Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що зараз у країні невідповідний час для прийняття рішень про легалізацію канабісу.

    Маріуполь легалізація марихуани поліція
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