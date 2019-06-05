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    У підпільному цеху на Київщині вилучено алкоголю на 1,8 млн грн (фото)

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    Фальсифікат пакували в коробки,&nbsp;підроблені під відомі торгові марки - У підпільному цеху на Київщині вилучено алкоголю на 1,8 млн грн (фото)
    Фальсифікат пакували в коробки, підроблені під відомі торгові марки
    Фото: ДФС

    У підпільному цеху виготовляли, розливали та фасували недоброякісні спиртовмісні лікеро-горілчані вироби

    Співробітники податкової міліції та управління контролю за обігом підакцизних товарів Головного управління ДФС у Київській області спільно із працівниками Нацполіції ліквідували підпільне виробництво алкоголю та вилучили велику партію фальсифікату. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС Київщини.

    «В рамках проведення операції «Акциз – 2019» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України було встановлено, що на території області функціонує підпільний цех, в якому виготовляють, розливають та фасують недоброякісні спиртовмісні лікеро-горілчані вироби», - йдеться в повідомленні.

    За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 8 тис. 124 літри фальсифікату в коробках типу «Бег-iн-бокс», підробленого під відомі торгові марки, загальною вартістю понад 1,8 млн грн та обладнання для незаконного виробництва.

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    У підпільному цеху на Київщині вилучено алкоголю на 1,8 млн грн (фото)
    У підпільному цеху на Київщині вилучено алкоголю на 1,8 млн грн (фото)
    У підпільному цеху на Київщині вилучено алкоголю на 1,8 млн грн (фото)
    У підпільному цеху на Київщині вилучено алкоголю на 1,8 млн грн (фото)

    Загальна вартість вилученого складає майже 2,4 млн грн.

    Триває слідство.

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