Біля Вінниці затримали вантажівку з чотирма тоннами безакцизного алкоголю



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Спирт перевозили у запаяних тетрапаках

6 березня близько 15.00 год. на автодорозі сполученням Житомир-Вінниця-Могилів-Подільський поблизу в'їзду в обласний центр інспектори групи реагування патрульної поліції зупинили автомобіль «МАН».

Оглянувши вантажний відсік, правоохоронці виявили запаяні тетрапаки зі спиртом.

За словами начальника Вінницького районного відділення поліції Олександра Яворського, пояснити походження алкоголю та надати будь-які документи на вантаж водій відмовився. Для документування правопорушення на місце події поліцейські викликали працівників державної фіскальної служби.

В діях чоловіка вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.

Джерело: Vinbazar