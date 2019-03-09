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    8 березня на Вінниччині: у 80-річної жінки вилучили тонну контрафактного алкоголю

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    8 березня на Вінниччині: у 80-річної жінки вилучили тонну контрафактного алкоголю

    Працівники поліції припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення алкогольних напоїв

    8 березня поліцейські сектору реагування патрульної поліції та дільничні офіцери Могилів-Подільського відділу поліції виявили у жительки села Кремінне понад тонну фальсифікованого алкоголю, а також приладдя для приготування та розливу спиртного. Правоохоронці встановлюють джерело походження вилученого алкоголю.

    Про це інформує ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    Як розповів начальник Могилів-Подільського відділу поліції Валерій Жучковський, під час проведення профілактичних заходів щодо протидії незаконному виготовленню та реалізації алкогольних напоїв на території домоволодіння 80-річної жительки району правоохоронці виявили каністри зі спиртом невідомого походження, тетрапаки з горілкою та коньяком відомих світових брендів, обладнання та тару для фасування алкоголю. Загальний об’єм виявленого спиртного становить близько 1200 літрів.

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    Зі слів жінки, приміщення, де виготовлявся алкоголь, вона здавала в оренду місцевим жителям.

    На місці події працівники поліції проводять першочергові слідчі дії, встановлюють осіб, які винаймали житло в пенсіонерки.

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    8 березня на Вінниччині: у 80-річної жінки вилучили тонну контрафактного алкоголю
    8 березня на Вінниччині: у 80-річної жінки вилучили тонну контрафактного алкоголю
    8 березня на Вінниччині: у 80-річної жінки вилучили тонну контрафактного алкоголю
    8 березня на Вінниччині: у 80-річної жінки вилучили тонну контрафактного алкоголю
    8 березня на Вінниччині: у 80-річної жінки вилучили тонну контрафактного алкоголю

    В діях правопорушників вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), за що передбачено покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.

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