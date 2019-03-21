  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині виявлено підпільний цех з виробництва контрафактного алкоголю

    • Розсилка
    Сурогат виготовляли шляхом змішування спирту з водою - На Київщині виявлено підпільний цех з виробництва контрафактного алкоголю
    Сурогат виготовляли шляхом змішування спирту з водою
    Фото: прокуратура Київської області

    Сурогат розповсюджувався на території Київської області

    Правоохоронцями викрито та припинено діяльність підпільного цеху з виробництва контрафактної алкогольної продукції в с. Кобці Васильківського району Київської області. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

    Сурогат виготовляли шляхом змішування спирту з водою. Отриману суміш зловмисники фасували в упаковку по типу Bag-in-Box та картонні коробки з надписом однієї із відомих торгових марок.

    Читайте також

    Під час проведення обшуку виявлено обладнання для виготовлення, розливу та фільтрування фальсифікату, 15 бочок зі спиртом об’ємом 1650 кг кожна, ящики з готовою до реалізації продукцією, пусту тару, підготовлену для заповнення контрафактним алкоголем, товарно-транспортні накладні та вантажний транспортний засіб.

    Встановлено, що готова продукція розповсюджувалася на території Київської області.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На Київщині виявлено підпільний цех з виробництва контрафактного алкоголю
    На Київщині виявлено підпільний цех з виробництва контрафактного алкоголю
    На Київщині виявлено підпільний цех з виробництва контрафактного алкоголю
    На Київщині виявлено підпільний цех з виробництва контрафактного алкоголю
    На Київщині виявлено підпільний цех з виробництва контрафактного алкоголю

    На даний час тривають необхідні слідчі дії. Встановлюється вартість виявленої контрафактної алкогольної продукції.

    Читайте також
    прокуратура кримінал алкоголь Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ