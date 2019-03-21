На Київщині виявлено підпільний цех з виробництва контрафактного алкоголю



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Сурогат виготовляли шляхом змішування спирту з водою Фото: прокуратура Київської області

Сурогат розповсюджувався на території Київської області

Правоохоронцями викрито та припинено діяльність підпільного цеху з виробництва контрафактної алкогольної продукції в с. Кобці Васильківського району Київської області. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Сурогат виготовляли шляхом змішування спирту з водою. Отриману суміш зловмисники фасували в упаковку по типу Bag-in-Box та картонні коробки з надписом однієї із відомих торгових марок.

Під час проведення обшуку виявлено обладнання для виготовлення, розливу та фільтрування фальсифікату, 15 бочок зі спиртом об’ємом 1650 кг кожна, ящики з готовою до реалізації продукцією, пусту тару, підготовлену для заповнення контрафактним алкоголем, товарно-транспортні накладні та вантажний транспортний засіб.

Встановлено, що готова продукція розповсюджувалася на території Київської області.

На даний час тривають необхідні слідчі дії. Встановлюється вартість виявленої контрафактної алкогольної продукції.