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    Під Києвом викрито підпільний цех із виробництва алкоголю (фото)

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    Фальсифікований алкоголь розповсюджувався у пластиковій тарі на столичних ринках - Під Києвом викрито підпільний цех із виробництва алкоголю (фото)
    Фальсифікований алкоголь розповсюджувався у пластиковій тарі на столичних ринках
    Фото: Прокуратура Київської області

    Вилучено понад 2500 літрів підробленої алкогольної продукції

    За процесуального керівництва Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури, правоохоронцями викрито та припинено діяльність підпільного цеху з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

    Зокрема, під час проведеного обшуку вилучено обладнання для розливу фальсифікату, 10 бочок зі спиртовою сумішшю загальним об’ємом понад 2300 літрів, розлиту горілку понад 200 літрів, чорнові записи та транспортний засіб.

    Загалом вилучено понад 2500 літрів фальсифікованого алкоголю та обладнання на півмільйона гривень.

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    Під Києвом викрито підпільний цех із виробництва алкоголю (фото)
    Під Києвом викрито підпільний цех із виробництва алкоголю (фото)
    Під Києвом викрито підпільний цех із виробництва алкоголю (фото)
    Під Києвом викрито підпільний цех із виробництва алкоголю (фото)
    Під Києвом викрито підпільний цех із виробництва алкоголю (фото)
    Під Києвом викрито підпільний цех із виробництва алкоголю (фото)

    Встановлено, що готова продукція розповсюджувалася в пластиковій тарі на столичних ринках.

    Досудове розслідування, за ч.1 ст.229 КК України триває.

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