Вночі у дворі багатоповерхівки під Києвом згоріли декілька автівок (фото, відео)

У результаті пожежі три автомобілі згоріли вщент, один отримав серйозні пошкодження вогнем

Рятувальники не могли швидко дістатися до місця пожежі через хаотичне паркування автомобілів у дворі

Сьогодні, 14 квітня, на світанку сталася пожежа в житловому комплексі «Львівський» у Петропавлівській Борщагівці Києво-Святошинського району.

Так, о 4:17 у дворі будинку загорівся автомобіль BMW. За попередніми даними, це був підпал, повідомляє «Київ оперативний».

Пожежа перекинулась на автомобілі, припарковані поруч. Згорів новий автомобіль Haval і Chevrolet. Вогнем пошкоджено Ford Focus. Власник автомобіля Honda встиг відігнати свою машину.

Постраждалі власники автівок кажуть, що вогнеборці не могли дістатися до місця пожежі через стихійно запарковані автомобілі біля будинку.

Допис постраждалого власника авто у спільноті ЖК «Львівський» на Facebook

До слова, 13 квітня сталася пожежа на території заводу на просп. Визволителів у Дніпровському районі столиці.