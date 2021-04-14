Вночі у дворі багатоповерхівки під Києвом згоріли декілька автівок (фото, відео)
Рятувальники не могли швидко дістатися до місця пожежі через хаотичне паркування автомобілів у дворі
Сьогодні, 14 квітня, на світанку сталася пожежа в житловому комплексі «Львівський» у Петропавлівській Борщагівці Києво-Святошинського району.
Так, о 4:17 у дворі будинку загорівся автомобіль BMW. За попередніми даними, це був підпал, повідомляє «Київ оперативний».
Пожежа перекинулась на автомобілі, припарковані поруч. Згорів новий автомобіль Haval і Chevrolet. Вогнем пошкоджено Ford Focus. Власник автомобіля Honda встиг відігнати свою машину.
Постраждалі власники автівок кажуть, що вогнеборці не могли дістатися до місця пожежі через стихійно запарковані автомобілі біля будинку.
До слова, 13 квітня сталася пожежа на території заводу на просп. Визволителів у Дніпровському районі столиці.