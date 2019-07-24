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    У поліції звітують про зниження рівня злочинності у Києві

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    У столичній поліції запевняються, що у місті зменшилася кількість грабежів - У поліції звітують про зниження рівня злочинності у Києві
    У столичній поліції запевняються, що у місті зменшилася кількість грабежів

    Кількість злочинів у громадських місцях зменшилася на 15% порівняно з минулим роком

    У столиці щодня в середньому реєструється 160 злочинів. Про це начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко розповів під час засідання постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, інформує пресслужба столичної поліції.

    Крищенко доповів про результати роботи столичних правоохоронців у першому півріччі 2019 року.

    Загалом, за його словами, протягом останніх років у столиці простежується поступове зниження рівня злочинності.

    «У столиці щодня в середньому реєструється 160 злочинів. Динаміка зниження спостерігається у скоєнні умисних вбивств, нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, вчиненні розбійних нападів, грабежів і незаконних заволодінь автотранспортом. Якщо говорити про кількість злочинів, скоєних у громадських місцях, то їх зареєстровано на 15 відсотків менше, ніж у минулому році. Усе це говорить про те, що правоохоронці проводять посилену превентивну роботу. При цьому хорошим інструментом у профілактиці та розкритті злочинів є система відеонагляду, яка проводжується у рамках реалізації програми «Безпечна столиця», - сказав Крищенко.

    Зосередив увагу керівник столичних поліцейських і на результатах роботи щодо протидії незаконному поводженню зі зброєю та боєприпасами: у першому півріччі 2019 року викрито 306 таких правопорушень.   

    «При цьому, аналізуючи всі викриті правопорушення, можемо говорити, що незаконна зброя потрапляє в Київ не лише зі сходу України, а й з-за меж держави. Тому ми посилюємо співпрацю з іншими правоохоронними відомствами для документування протиправної діяльності тих, хто займається транспортуванням зброї і боєприпасів з-за кордону», - повідомив Крищенко.

    Також він розповів про протидію незаконному обігу наркотиків, викриття організованих злочинних груп і видворення так званих «злодіїв у законі». 

    При цьому слід зазначити, що за минулу добу, 23 липня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 279 повідомлень про скоєння злочинів.

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