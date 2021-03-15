У приватних підприємців столиці перевірять договори на вивіз сміття (графік)

В першу чергу будуть перевірятися тимчасові споруди та магазини

Ряд комунальних підприємств спільно з представниками столичних райдержадміністрацій анонсували масштабну перевірку підприємців столиці щодо наявності договорів на вивіз сміття. Як повідомляє «Вечірній Київ», до перевірки залучено КП «Київблагоустрій» та КП «Київкомунсервіс».

«Поширена проблема, з якою звертаються кияни до КП «Київблагоустрій» – це сміття. Відповідно до Правил благоустрою, власники та балансоутримувачі повинні укладати договори зі спеціалізованими підприємствами-перевізниками для вивезення сміття та вторинних матеріалів. А вже вони – забезпечити вчасне вивезення та правильну утилізацію відходів, – зазначив в.о. директора КП «Київблагоустрій» Микола Бойко. – На жаль, у багатьох районах Києва існує проблема накопичення побутових відходів і не лише біля сміттєвих баків, а й у невстановлених місцях. І винні в цьому не підприємства-перевізники. Одна з причин – недобросовісні підприємці. Аби зекономити кошти вони не укладають договори, а відносять тару, побутові відходи та інший непотріб до контейнерів біля житлових будинків, або й просто складують його десь поряд».

За його словами у Києві ЖБК, ОСББ та приватні підприємці укладають договори на вивезення побутових відходів з комунальним підприємством «Київкомунсервіс». Фахівці підприємства визначають скільки сміттєвих баків потрібно встановити, залежно від кількості договорів, мешканців будинку чи специфіки роботи організацій, що уклали договір. Якщо все зробити правильно – таких заходів має вистачити для того, аби сміття вміщувалося в контейнери та вчасно вивозилося.

Графік перевірок на найближчі два тижні

Минулого тижня КП «Київблагоустрій» спільно з КП «Київкомунсервіс» та представниками РДА розпочали перевірки щодо наявності договорів на вивезення сміття у приватних підприємців, зокрема власників тимчасових споруд. Перевірки проходитимуть по наймасштабніших локаціях у всіх районах міста. Зокрема, це вулиці, де зосереджено багато тимчасових споруд та магазинів, громадські місця та вулиці, де проблема накопичення сміття вже існує.

Як повідомлялося раніше, КП «Київкомунсервіс» збирає пропозиції киян щодо розміщення 212 нових сміттєвих контейнерів.