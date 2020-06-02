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    Роздільний збір сміття: Київ встановить тисячу контейнерів-дзвіночків (адреси)

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    Контейнери-&laquo;дзвіночки&raquo; для окремого збору пластикових (PET) пляшок та скла - Роздільний збір сміття: Київ встановить тисячу контейнерів-дзвіночків (адреси)
    Контейнери-«дзвіночки» для окремого збору пластикових (PET) пляшок та скла
    Фото: Київкомунсервіс

    92 контейнери вже розміщені на території Дарницького району

    Комунальне підприємство «Київкомунсервіс» придбало 1000 нових контейнерів для роздільного збору відходів. Мова йде про комплекти контейнерів-дзвіночків для окремого збору пластикових (PET) пляшок та скла. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

    «Ми не припиняємо розвивати систему роздільного збору відходів у столиці. Цього року підприємство «Київкомунсервіс» придбало 1000 нових баків для роздільного збору, із яких 92 одиниці вже розміщені на території Дарницького району. Найближчим часом плануємо встановлення таких комплектів у Дніпровському районі міста. Ще в лютому цього року 55 контейнерів заявилося в центральній частині столиці», – розповів заступник голови КМДА.

    Пантелеєв наголосив, що, збільшуючи кількість контейнерів, місто прагне, аби сортування побутових відходів було територіально доступним для кожного мешканця столиці.

    «У планах – поступове встановлення контейнерів і в інших районах міста. На кожному контейнері нанесено інформацію, який вид відходів (ресурсоцінної сировини) можна викидати», – додав він.

    Пантелеєв зауважив, що після встановлення придбаних цього року контейнерів мережа роздільного збору відходів налічуватиме понад 3,5 тис. баків, як для окремих ресурсоцінних матеріалів, так і для сухої та вологої фракції.

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    Роздільний збір сміття: Київ встановить тисячу контейнерів-дзвіночків (адреси)
    Роздільний збір сміття: Київ встановить тисячу контейнерів-дзвіночків (адреси)
    Роздільний збір сміття: Київ встановить тисячу контейнерів-дзвіночків (адреси)
    Роздільний збір сміття: Київ встановить тисячу контейнерів-дзвіночків (адреси)

    Перелік адрес із контейнерами для роздільного збору, якими вже можуть скористатися мешканці Дарницького району:

    • вул. Тростянецька, 12;
    • вул. Тростянецька, 49;
    • вул. Тростянецька, 5;
    • вул. Тростянецька, 6;
    • вул. Ревуцького, 24/4;
    • вул. Ревуцького, 25;
    • вул. Вербицького, 11;
    • Харківське шосе, 172-А;
    • Харківське шосе, 180/21;
    • Харківське шосе, 21/1;
    • вул. Драгоманова, 42;
    • Харківське шосе, 55-А;
    • Харківське шосе, 51;
    • Харківське шосе, 58-Б;
    • Харківське шосе, 61;
    • вул. Ревуцького, 34;
    • вул. Ревуцького, 44-Б;
    • вул.Ахматової, 4;
    • вул. Ахматової, 16-В;
    • вул. Ахматової, 43;
    • вул. Ахматової, 15;
    • вул. Драгоманова, 18;
    • Дніпровська набережна, 2-А;
    • просп. Петра Григоренка, 1-А;
    • просп. Петра Григоренка, 3-А;
    • вул. Руденко, 6;
    • вул. Руденко, 7;
    • вул. Руденко, 10-Г;
    • просп. Петра Григоренка, 25-А;
    • вул. Бориспільська, 37;
    • вул. Бориспільська, 47;
    • вул. Бориспільська, 49;
    • вул. Бориспільська, 43;
    • вул. Харченка, 29;
    • вул. Харченка, 41;
    • вул. Харченка, 47;
    • вул. Харченка, 59;
    • просп. Миколи Бажана,9-В;
    • просп. Миколи Бажана, 28;
    • просп. Миколи Бажана, 32;
    • вул. Срiбнокiльська, 8;
    • вул. Вірменська, 5;
    • вул. Вишняківська, 1;
    • вул. Вишняківська, 5-А;
    • вул. Вишняківська, 6-А;
    • вул. Привокзальна, 14;
    • вул. Вереснева, 12.

    Як повідомлялося, останнім часом в районах Києва почастішали випадки навмисного підпалу та псування контейнерів для побутових відходів. 

    Київ сміття благоустрій КМДА
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