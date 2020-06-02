Роздільний збір сміття: Київ встановить тисячу контейнерів-дзвіночків (адреси)



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Контейнери-«дзвіночки» для окремого збору пластикових (PET) пляшок та скла Фото: Київкомунсервіс

92 контейнери вже розміщені на території Дарницького району

Комунальне підприємство «Київкомунсервіс» придбало 1000 нових контейнерів для роздільного збору відходів. Мова йде про комплекти контейнерів-дзвіночків для окремого збору пластикових (PET) пляшок та скла. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«Ми не припиняємо розвивати систему роздільного збору відходів у столиці. Цього року підприємство «Київкомунсервіс» придбало 1000 нових баків для роздільного збору, із яких 92 одиниці вже розміщені на території Дарницького району. Найближчим часом плануємо встановлення таких комплектів у Дніпровському районі міста. Ще в лютому цього року 55 контейнерів заявилося в центральній частині столиці», – розповів заступник голови КМДА.

Пантелеєв наголосив, що, збільшуючи кількість контейнерів, місто прагне, аби сортування побутових відходів було територіально доступним для кожного мешканця столиці.

«У планах – поступове встановлення контейнерів і в інших районах міста. На кожному контейнері нанесено інформацію, який вид відходів (ресурсоцінної сировини) можна викидати», – додав він.

Пантелеєв зауважив, що після встановлення придбаних цього року контейнерів мережа роздільного збору відходів налічуватиме понад 3,5 тис. баків, як для окремих ресурсоцінних матеріалів, так і для сухої та вологої фракції.

Перелік адрес із контейнерами для роздільного збору, якими вже можуть скористатися мешканці Дарницького району:

вул. Тростянецька, 12;

вул. Тростянецька, 49;

вул. Тростянецька, 5;

вул. Тростянецька, 6;

вул. Ревуцького, 24/4;

вул. Ревуцького, 25;

вул. Вербицького, 11;

Харківське шосе, 172-А;

Харківське шосе, 180/21;

Харківське шосе, 21/1;

вул. Драгоманова, 42;

Харківське шосе, 55-А;

Харківське шосе, 51;

Харківське шосе, 58-Б;

Харківське шосе, 61;

вул. Ревуцького, 34;

вул. Ревуцького, 44-Б;

вул.Ахматової, 4;

вул. Ахматової, 16-В;

вул. Ахматової, 43;

вул. Ахматової, 15;

вул. Драгоманова, 18;

Дніпровська набережна, 2-А;

просп. Петра Григоренка, 1-А;

просп. Петра Григоренка, 3-А;

вул. Руденко, 6;

вул. Руденко, 7;

вул. Руденко, 10-Г;

просп. Петра Григоренка, 25-А;

вул. Бориспільська, 37;

вул. Бориспільська, 47;

вул. Бориспільська, 49;

вул. Бориспільська, 43;

вул. Харченка, 29;

вул. Харченка, 41;

вул. Харченка, 47;

вул. Харченка, 59;

просп. Миколи Бажана,9-В;

просп. Миколи Бажана, 28;

просп. Миколи Бажана, 32;

вул. Срiбнокiльська, 8;

вул. Вірменська, 5;

вул. Вишняківська, 1;

вул. Вишняківська, 5-А;

вул. Вишняківська, 6-А;

вул. Привокзальна, 14;

вул. Вереснева, 12.

Як повідомлялося, останнім часом в районах Києва почастішали випадки навмисного підпалу та псування контейнерів для побутових відходів.