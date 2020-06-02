Роздільний збір сміття: Київ встановить тисячу контейнерів-дзвіночків (адреси)
92 контейнери вже розміщені на території Дарницького району
Комунальне підприємство «Київкомунсервіс» придбало 1000 нових контейнерів для роздільного збору відходів. Мова йде про комплекти контейнерів-дзвіночків для окремого збору пластикових (PET) пляшок та скла. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.
«Ми не припиняємо розвивати систему роздільного збору відходів у столиці. Цього року підприємство «Київкомунсервіс» придбало 1000 нових баків для роздільного збору, із яких 92 одиниці вже розміщені на території Дарницького району. Найближчим часом плануємо встановлення таких комплектів у Дніпровському районі міста. Ще в лютому цього року 55 контейнерів заявилося в центральній частині столиці», – розповів заступник голови КМДА.
Пантелеєв наголосив, що, збільшуючи кількість контейнерів, місто прагне, аби сортування побутових відходів було територіально доступним для кожного мешканця столиці.
«У планах – поступове встановлення контейнерів і в інших районах міста. На кожному контейнері нанесено інформацію, який вид відходів (ресурсоцінної сировини) можна викидати», – додав він.
Пантелеєв зауважив, що після встановлення придбаних цього року контейнерів мережа роздільного збору відходів налічуватиме понад 3,5 тис. баків, як для окремих ресурсоцінних матеріалів, так і для сухої та вологої фракції.
Перелік адрес із контейнерами для роздільного збору, якими вже можуть скористатися мешканці Дарницького району:
- вул. Тростянецька, 12;
- вул. Тростянецька, 49;
- вул. Тростянецька, 5;
- вул. Тростянецька, 6;
- вул. Ревуцького, 24/4;
- вул. Ревуцького, 25;
- вул. Вербицького, 11;
- Харківське шосе, 172-А;
- Харківське шосе, 180/21;
- Харківське шосе, 21/1;
- вул. Драгоманова, 42;
- Харківське шосе, 55-А;
- Харківське шосе, 51;
- Харківське шосе, 58-Б;
- Харківське шосе, 61;
- вул. Ревуцького, 34;
- вул. Ревуцького, 44-Б;
- вул.Ахматової, 4;
- вул. Ахматової, 16-В;
- вул. Ахматової, 43;
- вул. Ахматової, 15;
- вул. Драгоманова, 18;
- Дніпровська набережна, 2-А;
- просп. Петра Григоренка, 1-А;
- просп. Петра Григоренка, 3-А;
- вул. Руденко, 6;
- вул. Руденко, 7;
- вул. Руденко, 10-Г;
- просп. Петра Григоренка, 25-А;
- вул. Бориспільська, 37;
- вул. Бориспільська, 47;
- вул. Бориспільська, 49;
- вул. Бориспільська, 43;
- вул. Харченка, 29;
- вул. Харченка, 41;
- вул. Харченка, 47;
- вул. Харченка, 59;
- просп. Миколи Бажана,9-В;
- просп. Миколи Бажана, 28;
- просп. Миколи Бажана, 32;
- вул. Срiбнокiльська, 8;
- вул. Вірменська, 5;
- вул. Вишняківська, 1;
- вул. Вишняківська, 5-А;
- вул. Вишняківська, 6-А;
- вул. Привокзальна, 14;
- вул. Вереснева, 12.
Як повідомлялося, останнім часом в районах Києва почастішали випадки навмисного підпалу та псування контейнерів для побутових відходів.