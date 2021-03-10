Киян просять визначити майбутні місця збору небезпечних відходів

Минулого року у Києві було зібрано 19 250 кг батарейок

«Київкомунсервіс» збирає пропозиції щодо розміщення 212 нових сміттєвих контейнерів

Протягом поточного року Комунальне підприємство «Київкомунсервіс» планує встановити ще 212 контейнерів для збору небезпечних побутових відходів. Також киян закликають пропонувати адреси для установки даного типу контейнерів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби підприємства.

Як говориться в повідомленні, комунальники продовжують системну роботу в сфері обігу і організації збору небезпечних відходів окремо від іншого побутового сміття. У столиці встановлено та обслуговується 144 спеціальних помаранчевих контейнери для збору відпрацьованих батарейок, непошкоджених ртутних термометрів, енергозберігаючих ламп. Протягом попереднього 2020 року зібрано: 19 250 кг батарейок, 34 584 шт. енергозберігаючих та люмінесцентних ламп, 4 734 шт. ртутних термометрів.

Перероблено на безпечні фракції і утилізовано небезпечних відходів: батарейок 57 250 кг, енергозберігаючих та люмінесцентних ламп 37 500 шт., термометрів 5 400 шт, які гарантовано не потрапили в навколишнє середовище.

Враховуючи високий запит громадськості міста Києва, щодо розширення мережі контейнерів для збору небезпечних відходів в складі побутових, та тенденцію до збільшення їх обсягів, «Київкомунсервіс» збільшує кількість спеціальних контейнерів, які призначені виключно для збору відпрацьованих батарейок, непошкоджених ртутьвмісних термометрів та енергозберігаючих ламп.

Також «Київкомунсервіс» запрошує небайдужих мешканців долучатися до процесу, надавши пропозиції з адресами та локаціями для встановлення даного типу контейнерів. Звернення на встановлення контейнерів можна подати на офіційному сайті підприємства http://kks.kiev.ua/zvernennya/.

Зазначається, що при поданні заявки на встановлення контейнеру необхідно враховувати:

наявність на прибудинковій території майданчику з асфальтобетонним покриттям (обовʼязково додати фото);

параметри контейнеру: висота – 1190мм, ширина – 740мм, глибина – 390 мм;

дотримання вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць – віддаленість неменше 20 метрів від стін житлових будівель і споруд, дитячих майданчиків та місць відпочинку населення, навчальних та лікувально-профілактичних закладів;

наявність систем відеоспостереження та нагляду (бажано);

згоду сусідів.

На основі звернень, спільно з РДА в місті Києві та КП «Керуючими компаніями з обслуговування житлового фонду м. Києва», будуть узгодженні місця встановлення контейнерів.

Контейнери будуть встановлюватись на прибудинкових територіях у житловому секторі, виключно за адресами будинків, що входять до зони обслуговування «Київкомунсервісу».

Збір небезпечних відходів з даних контейнерів здійснюється відповідно до узгодженого графіку, та по мірі їх заповнення за заявками від балансоутримувачів території, на яких розміщено контейнери, та відповідно до повідомлень свідомих мешканців.

Раніше повідомлялося, що у Києві вже встановлено майже 4 тис. контейнерів для роздільного збору відходів: як сортувати сміття.