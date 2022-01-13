У п’ятницю буде перекрито центр Києва: названо причину

До Києва прибуває президент Азербайджану

14 січня у зв’язку з офіційним візитом до України президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького району. Про це повідомляє Управління державної охорони.

«Відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади», – йдеться в повідомленні УДО.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 14 січня, у Києві Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, який прибуде до України з робочим візитом.

Зеленський та Алієв виступлять із заявами о 13:15 в Маріїнському палаці.

У зв’язку з обмеженнями, встановленими з метою запобігання поширенню на території України Covid-19, у заході зможуть взяти участь 30 представників засобів масової інформації.