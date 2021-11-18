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    Новий лоукостер літатиме до Азербайджану

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    Новий український лоукостер отримав дозвіл на 29 маршрутів - Новий лоукостер літатиме до Азербайджану
    Новий український лоукостер отримав дозвіл на 29 маршрутів
    Фото: Kyiv Sikorsky Airport

    Рейси здійснюватимуться з Одеси в Гянджу один раз на тиждень

    Український лоукостер Bees Airline з 6 грудня відкриває перший авіарейс до Азербайджану, відповідний дозвіл перевізник отримав від влади цієї країни. Про це повідомляє галузевий портал avianews.com з посиланням на представника авіакомпанії.

    Рейси здійснюватимуться з Одеси в друге за площею та третє за населенням місто Азербайджану Гянджу. Частота польотів складе один раз на тиждень у понеділок.

    Вартість квитка Одеса-Гянджа складатиме від 2 235 грн в один бік, від 4 500 грн туди-назад.

    Найдешевший тариф включає перевезення лише ручної поклажі. У салон літака можна взяти основний предмет з габаритами до 55х40х23 см та вагою до 7 кг та чоловічу, жіночу сумку чи ноутбук.

    Зазначається, що спочатку Bees Airline планував запустити рейс до Гянджи ще 1 листопада, проте Азербайджан через карантинні обмеження не погоджував початок польотів, розповів представник лоукостера.

    В авіакомпанії додали, що всім пасажирам, рейси яких скасували з цієї причини, запропонували повне повернення коштів або безкоштовне перебронювання перельоту на інші дати.

    За даними консульської служби МЗС України, Азербайджан заборонив поїздки громадян України з туристичною метою до 1 січня 2022 року. Таким чином, основний трафік на маршруті становитимуть пасажири, які летять до родичів.

    Громадяни України можуть відвідувати родичів у Азербайджані. Україна дозволяє в'їзд всім громадянам Азербайджану за умови, що вони мають сертифікат про вакцинацію або зробили тест на коронавірус перед вильотом.

    Раніше Державіаслужба дозволила Bees Airline виконувати рейси з Києва до Львова, Одеси та Херсона.

    Регулярна мережа з Києва включатиме польоти до Бургасу, Іракліону, Родосу, Батумі, Араксосу, Аліканте, Барселони, Тирани, Варни й Ларнаки. Також авіакомпанії дозволили запустити регулярні рейси з Одеси до Тбілісі і Єревану, та зі Львова до Єревану.

    Чартерна мережа включає маршрути з Києва в Марса-Алам, Момбас, Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Бодрум, Тіват.

    Крім того, Державна авіаслужба дозволила Bees Airline здійснювати чартери з регіональних аеропортів України:

    • зі Львова до Марса-Алам, Хургади, Спліту, Анталії, Тівату
    • з Одеси в Анталію
    • з Харкова до Анталії і Тівату
    • з Кривого Рогу до Тівату

    Авіакомпанія вже почала чартерні рейси з Києва і Львова до Єгипту.

    Теги: Азербайджан авіаперевезення Україна авіарейс перевезення коронавірус
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    Новий лоукостер літатиме до Азербайджану