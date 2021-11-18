Новий лоукостер літатиме до Азербайджану

Рейси здійснюватимуться з Одеси в Гянджу один раз на тиждень

Український лоукостер Bees Airline з 6 грудня відкриває перший авіарейс до Азербайджану, відповідний дозвіл перевізник отримав від влади цієї країни. Про це повідомляє галузевий портал avianews.com з посиланням на представника авіакомпанії.

Рейси здійснюватимуться з Одеси в друге за площею та третє за населенням місто Азербайджану Гянджу. Частота польотів складе один раз на тиждень у понеділок.

Вартість квитка Одеса-Гянджа складатиме від 2 235 грн в один бік, від 4 500 грн туди-назад.

Найдешевший тариф включає перевезення лише ручної поклажі. У салон літака можна взяти основний предмет з габаритами до 55х40х23 см та вагою до 7 кг та чоловічу, жіночу сумку чи ноутбук.

Зазначається, що спочатку Bees Airline планував запустити рейс до Гянджи ще 1 листопада, проте Азербайджан через карантинні обмеження не погоджував початок польотів, розповів представник лоукостера.

В авіакомпанії додали, що всім пасажирам, рейси яких скасували з цієї причини, запропонували повне повернення коштів або безкоштовне перебронювання перельоту на інші дати.

За даними консульської служби МЗС України, Азербайджан заборонив поїздки громадян України з туристичною метою до 1 січня 2022 року. Таким чином, основний трафік на маршруті становитимуть пасажири, які летять до родичів.

Громадяни України можуть відвідувати родичів у Азербайджані. Україна дозволяє в'їзд всім громадянам Азербайджану за умови, що вони мають сертифікат про вакцинацію або зробили тест на коронавірус перед вильотом.

Раніше Державіаслужба дозволила Bees Airline виконувати рейси з Києва до Львова, Одеси та Херсона.

Регулярна мережа з Києва включатиме польоти до Бургасу, Іракліону, Родосу, Батумі, Араксосу, Аліканте, Барселони, Тирани, Варни й Ларнаки. Також авіакомпанії дозволили запустити регулярні рейси з Одеси до Тбілісі і Єревану, та зі Львова до Єревану.

Чартерна мережа включає маршрути з Києва в Марса-Алам, Момбас, Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Бодрум, Тіват.

Крім того, Державна авіаслужба дозволила Bees Airline здійснювати чартери з регіональних аеропортів України:

зі Львова до Марса-Алам, Хургади, Спліту, Анталії, Тівату

до Марса-Алам, Хургади, Спліту, Анталії, Тівату з Одеси в Анталію

в Анталію з Харкова до Анталії і Тівату

до Анталії і Тівату з Кривого Рогу до Тівату

Авіакомпанія вже почала чартерні рейси з Києва і Львова до Єгипту.