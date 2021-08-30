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    Думки вголос

    Реінтеграція Карабаху. Україні є чому повчитися в Азербайджану

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
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    Пройшло менше 9 місяців від моменту прийняття рішення до реалізації такого серйозного проєкту, як міжнародний аеропорт - Реінтеграція Карабаху. Україні є чому повчитися в Азербайджану
    Пройшло менше 9 місяців від моменту прийняття рішення до реалізації такого серйозного проєкту, як міжнародний аеропорт

    В Азербайджані реалізується стратегія, а у нас її банально немає

    Мовою оригіналу

    Немного хронологии.

    1. 17 октября 2020 года вооружённые силы Азербайджана взяли под контроль город Физули в Нагорном Карабахе.

    2. В начале январе 2021 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил построить в Физули международный аэропорт.

    3. 14 января состоялась церемония закладки фундамента будущего аэропорта.

    4. В конце июля закончено строительство взлётно-посадочной полосы.

    5. В начале августа уже прошла проверка взлётно-посадочной полосы.

    6. 13 августа стало известно, что первый рейс из аэропорта Физули назначен на 3 сентября.

    7. Сегодня, 29 августа, Ильхам Алиев проинспектировал аэропорт и убедился, что он уже принимает бизнес-джеты. А в сентябре аэропорт начнёт работать и принимать регулярные рейсы.

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    Реінтеграція Карабаху. Україні є чому повчитися в Азербайджану
    Реінтеграція Карабаху. Україні є чому повчитися в Азербайджану
    Реінтеграція Карабаху. Україні є чому повчитися в Азербайджану
    Реінтеграція Карабаху. Україні є чому повчитися в Азербайджану
    Реінтеграція Карабаху. Україні є чому повчитися в Азербайджану

    Менее 9-ти месяцев от момента принятия решения до реализации такого серьёзного инфраструктурного проекта, как международный аэропорт. Я не буду проводить параллели с тем же Шулявским мостом, который никак достроить не могут или со сказками про 1 миллиард деревьев, которые пообещал президент Украины и на этом обещании всё пока закончилось. Хотя, скажу о том, что нигде не висели борды про то, что аэропорт строят в рамках какой-то президентской программы типа «Велике аэропортобудівництво». Просто строили в рамках государственной стратегии. Быстро и, как сказали эксперты, качественно.

    В этом главное отличие того, что происходит в Азербайджане от того, что делает власть в Украине. Там реализуется стратегия, а у нас её банально нет. Но так будет не всегда и рано или поздно, но и в Украине все будет, как должно. А Азербайджану моё уважение за системную реинтеграцию Карабаха. Есть чему учиться.

    Джерело: блог Борислава Берези

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    Теги: Азербайджан аеропорт Нагірний Карабах
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    Реінтеграція Карабаху. Україні є чому повчитися в Азербайджану