Дощі та холодний вітер: прогноз погоди в Україні на 6 травня

У четвер температура повітря вдень прогріється до +17 тепла

Погода в Україні у середу, 6 травня, суттєво погіршиться, майже у всіх регіонах очікуються дощі і зниження температури. Про це йдеться на сторінці Укргідрометцентру у Facebook.

За інформацією синоптиків, сьогодні із заходу надійде холодний фронт, який пов'язаний із циклонічними утвореннями на північ від України. Він принесе із собою короткочасні дощі та зниження температури.

Так, невеликі, місцями помірні дощі (вночі на високогір'ї Карпат з мокрим снігом), подекуди з грозами прогнозують майже у всіх регіонах, за виключенням південно-східної частини України.

Прогноз погоди в Україні на 6 травня

Температура вночі опуститься до 6-11° тепла; а вдень прогріється в середньому до 16-21° тепла. У західних та північних областях очікується від +12° до +17°; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

Вітер сьогодні, 6 травня, західний, південно-західний, 7-12 м/с. На заході та півночі країни місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.