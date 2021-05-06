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    У Києві та області оголошено штормове попередження

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    У столиці очікується дощ і сильний вітер - У Києві та області оголошено штормове попередження
    У столиці очікується дощ і сильний вітер
    Фото з відкритих джерел

    Мешканцям столиці та області радять щільно закрити вікна

    Головне управління ДСНС у Києві попереджає про пориви вітру у Києві та столичній області 6 травня.

    «За даними Укргідрометцентру, протягом доби 6 травня у Києві та Київській області пориви вітру 15-18 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий)», – йдеться в повідомленні столичних рятувальників.

    Рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомлялося, погода у середу, 6 травня, суттєво погіршиться, майже у всіх регіонах очікуються дощі і зниження температури.

    За прогнозом синоптиків, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

    Теги: прогноз погоди
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