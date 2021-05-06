У Києві та області оголошено штормове попередження

У столиці очікується дощ і сильний вітер

Мешканцям столиці та області радять щільно закрити вікна

Головне управління ДСНС у Києві попереджає про пориви вітру у Києві та столичній області 6 травня.

«За даними Укргідрометцентру, протягом доби 6 травня у Києві та Київській області пориви вітру 15-18 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий)», – йдеться в повідомленні столичних рятувальників.

Рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, погода у середу, 6 травня, суттєво погіршиться, майже у всіх регіонах очікуються дощі і зниження температури.

За прогнозом синоптиків, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.