У результаті вибуху в Києві загинув 21-річний хлопець. Деталі від поліції

Поліція відкрила провадження з попередньою кваліфікацію – самогубство.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вибуху та загибелі людини на території психіатричної лікарні на вул. Кирилівській, 103 в Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Так, 29 липня близько 23 години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у недобудованій будівлі на території парку «Кирилівський Гай» стався вибух. На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехнічна служба, кінологи та лікарі.

Правоохоронці попередньо встановили, що на даху корпусу психіатрічної лікарні внаслідок вибуху невстановленого пристрою загинув місцевий мешканець, 2000 року народження. Після проведення судового-медичної експертизи буде встановлено остаточну причину смерті молодика.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство, з додатковою кваліфікацією самогубство) Кримінального кодексу України.

Проводяться необхідні заходи для встановлення всіх обставин цієї події.

Раніше стало відомо, що вибух стався у покинутій недобудові на території Київської міської психіатричної лікарні. За попердньою інформацією, в недобудові гуляли хлопець із дівчиною. Дівчина вийшла на вулицю із цієї будівлі і в цей момент стався вибух. Хлопець помер на місці.