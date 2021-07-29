У торговому центрі в Києві прогримів вибух (фото)

В одній зі скринь поштомату здетонував саморобний пристрій

29 липня вранці у приміщенні одного із торгових центрів в Оболонському районі Києва стався вибух у поштоматі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місце події негайно прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Попередньо правоохоронці встановили, що в одній зі скринь поштомату здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Наразі поліцейські забезпечують охорону місця події та проводять усі необхідні першочергові слідчі дії.

Подія належним чином зареєстрована у Оболонському районному відділі поліції. Після завершення перевірки їй буде надано правову кваліфікацію.

Нагадаємо, упродовж липня 2020 року у столиці сталася низка резонансних подій, пов’язаних із вибухами невстановлених пристроїв у громадських місцях, а також виявленням небезпечних предметів, схожих на саморобні вибухові пристрої.

Проведеним розслідуванням було встановлено причетність до цих подій двох мешканців Києва, 1960 та 1961 р.н.

Наразі Київська міська прокуратура завершила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно підозрюваних у вчиненні терористичних актів на території Києва.