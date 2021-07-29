В Одесі біля супермаркету прогримів вибух (фото)

Попередньо встановлено, що в одній зі скриньок поштомату спрацював саморобний вибуховий пристрій

Сьогодні в Одесі на Миколаївській дорозі, 170А вибухнув поштомат, який прилягає до супермаркету «АТБ». Подія відбулася зранку, 29 липня, повідомляє «Думська».

Унаслідок вибуху ніхто не травмувався, розповіла речниця Національної поліції в Одеській області Світлана Білецька.

Попередньо встановлено, що в одній зі скриньок поштомату спрацював саморобний пристрій, який складався з електротаймера, батареї, петарди, паперу та пакету.

Зараз поліцейські забезпечують охорону місця події і проводять всі необхідні слідчі дії.

Справу попередньо кваліфікували за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Ще один вибух у поштоматі 29 липня стався в Києві. Як повідомили в столичній поліції, в одній зі скриньок також знайшли залишки саморобного вибухового пристрою. Унаслідок події ніхто не травмувався.

Нагадаємо, у Києві через вибух електромопеда загорілись автівки.