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    В Одесі біля супермаркету прогримів вибух (фото)

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    Поліцейські забезпечують охорону місця події і проводять всі необхідні слідчі дії - В Одесі біля супермаркету прогримів вибух (фото)
    Поліцейські забезпечують охорону місця події і проводять всі необхідні слідчі дії
    Фото: «Думська»

    Попередньо встановлено, що в одній зі скриньок поштомату спрацював саморобний вибуховий пристрій

    Сьогодні в Одесі на Миколаївській дорозі, 170А вибухнув поштомат, який прилягає до супермаркету «АТБ». Подія відбулася зранку, 29 липня, повідомляє «Думська».

    Унаслідок вибуху ніхто не травмувався, розповіла речниця Національної поліції в Одеській області Світлана Білецька.

    Попередньо встановлено, що в одній зі скриньок поштомату спрацював саморобний пристрій, який складався з електротаймера, батареї, петарди, паперу та пакету.

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    В Одесі біля супермаркету прогримів вибух (фото)
    В Одесі біля супермаркету прогримів вибух (фото)
    В Одесі біля супермаркету прогримів вибух (фото)

    Зараз поліцейські забезпечують охорону місця події і проводять всі необхідні слідчі дії.

    Справу попередньо кваліфікували за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

    Ще один вибух у поштоматі 29 липня стався в Києві. Як повідомили в столичній поліції, в одній зі скриньок також знайшли залишки саморобного вибухового пристрою. Унаслідок події ніхто не травмувався.

    Нагадаємо, у Києві через вибух електромопеда загорілись автівки.

    Теги: вибух Одеса поліція
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    В Одесі біля супермаркету прогримів вибух (фото)