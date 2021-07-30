  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На території психіатричної лікарні в Києві стався вибух, є жертва (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група - На території психіатричної лікарні в Києві стався вибух, є жертва (фото)
    На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група
    Фото: Київ оперативний

    За попередньою інформацією, хлопець сам себе підірвав

    29 липня близько 23:10 стався вибух у покинутій недобудові на території Київської міської психіатричної лікарні на вул. Кирилівській, 103. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Зазначається, що вибух було чутно у Подільському, Шевченківському та Солом‘янському районах.

    У недобудові гуляли хлопець із дівчиною. Дівчина вийшла на вулицю із цієї будівлі і в цей момент стався вибух. Хлопець помер на місці.

    За попередньою інформацією, хлопець сам себе підірвав.

    На місці працювала поліція, слідчо-оперативна група.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На території психіатричної лікарні в Києві стався вибух, є жертва (фото)
    На території психіатричної лікарні в Києві стався вибух, є жертва (фото)
    На території психіатричної лікарні в Києві стався вибух, є жертва (фото)
    На території психіатричної лікарні в Києві стався вибух, є жертва (фото)

    Як повідомлялося, 29 липня вранці у приміщенні одного із торгових центрів в Оболонському районі Києва стався вибух у поштоматі «Нової пошти».

    Теги: вибух трагедія Київ смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На території психіатричної лікарні в Києві стався вибух, є жертва (фото)