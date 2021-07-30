На території психіатричної лікарні в Києві стався вибух, є жертва (фото)

За попередньою інформацією, хлопець сам себе підірвав

29 липня близько 23:10 стався вибух у покинутій недобудові на території Київської міської психіатричної лікарні на вул. Кирилівській, 103. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Зазначається, що вибух було чутно у Подільському, Шевченківському та Солом‘янському районах.

У недобудові гуляли хлопець із дівчиною. Дівчина вийшла на вулицю із цієї будівлі і в цей момент стався вибух. Хлопець помер на місці.

За попередньою інформацією, хлопець сам себе підірвав.

На місці працювала поліція, слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 29 липня вранці у приміщенні одного із торгових центрів в Оболонському районі Києва стався вибух у поштоматі «Нової пошти».