Кличко заявив про відновлення роботи київського метро
Метрополітен після масованої ракетної атаки 16 грудня працював як укриття
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столичний метрополітен відновить роботу вранці в суботу, 17 грудня. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
«Сьогодні зранку, о 7:30 відновлює роботу київське метро», – йдеться в дописі Кличка.
Це повідомлення Кличка з’явилося за годину після того, як Київська міська державна адміністрація поінформувала, що сьогодні метро працюватиме лише як укриття.
Раніше Кличко розповів, як Київ житиме і працюватиме у випадку тривалої відсутності електропостачання.
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