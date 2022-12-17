Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко заявив про відновлення роботи київського метро

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кличко заявив про відновлення роботи київського метро
17 грудня метро відновить роботу
фото з відкритих джерел

Метрополітен після масованої ракетної атаки 16 грудня працював як укриття

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столичний метрополітен відновить роботу вранці в суботу, 17 грудня. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні зранку, о 7:30 відновлює роботу київське метро», – йдеться в дописі Кличка.

Кличко заявив про відновлення роботи київського метро фото 1

Це повідомлення Кличка з’явилося за годину після того, як Київська міська державна адміністрація поінформувала, що сьогодні метро працюватиме лише як укриття.

Раніше Кличко розповів, як Київ житиме і працюватиме у випадку тривалої відсутності електропостачання.

Читайте також: Зупинка метро та скажені ціни на таксі: столиця оговтується після атаки
Теги: росія Віталій Кличко Київ метро війна ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

16 грудня рашисти завдали масованого удару по Україні  
Зупинка метро та скажені ціни на таксі: столиця оговтується після атаки
Вчора, 15:36
Столиця оговтується від атаки РФ
Київське метро завтра навряд чи запрацює – депутатка Київради
Вчора, 22:28
Станції метро працюють як укриття
Київ оговтується після ракетної атаки: як працюватиме метро в суботу
Сьогодні, 07:21

Новини

Кличко заявив про відновлення роботи київського метро
Кличко заявив про відновлення роботи київського метро
Київ оговтується після ракетної атаки: як працюватиме метро в суботу
Київ оговтується після ракетної атаки: як працюватиме метро в суботу
Вода з’явиться в усіх: Кличко зробив нову заяву
Вода з’явиться в усіх: Кличко зробив нову заяву
Київське метро завтра навряд чи запрацює – депутатка Київради
Київське метро завтра навряд чи запрацює – депутатка Київради
Яка ситуація у Києві після масованої атаки РФ – заява Кличка
Яка ситуація у Києві після масованої атаки РФ – заява Кличка
Ракетний обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла
Ракетний обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала більше чотирьох годин
23K
Лукашенко виказав претензію Москві і попросив «єдине» у Путіна (відео)
21K
Фейки Путіна про українську армію виявилися… правдою, але про російську
20K
Масована ракетна атака на Україну: яка ситуація в регіонах
15K
У небо над Білоруссю піднявся літак далекого радіолокаційного стеження
14K
США назвали загрозливі наслідки деокупації Криму

Новини

Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
Сьогодні, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
14 грудня, 17:36

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту