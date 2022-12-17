Кличко заявив про відновлення роботи київського метро

Метрополітен після масованої ракетної атаки 16 грудня працював як укриття

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столичний метрополітен відновить роботу вранці в суботу, 17 грудня. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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«Сьогодні зранку, о 7:30 відновлює роботу київське метро», – йдеться в дописі Кличка.

Це повідомлення Кличка з’явилося за годину після того, як Київська міська державна адміністрація поінформувала, що сьогодні метро працюватиме лише як укриття.

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Раніше Кличко розповів, як Київ житиме і працюватиме у випадку тривалої відсутності електропостачання.