У Харкові зупинили рух метро

Харківське метро тимчасово не працюватиме

Харківський метрополітен у суботу, 17 грудня, тимчасово припинив рух поїздів. Про це повідомила пресслужба метрополітену.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Пробачимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться в повідомленні.

Причини зупинення руху не повідомляють.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столичний метрополітен відновить роботу вранці в суботу, 17 грудня.

Раніше Кличко розповів, як Київ житиме і працюватиме у випадку тривалої відсутності електропостачання.