У Харкові зупинили рух метро
Харківське метро тимчасово не працюватиме
Харківський метрополітен у суботу, 17 грудня, тимчасово припинив рух поїздів. Про це повідомила пресслужба метрополітену.
«Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Пробачимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться в повідомленні.
Причини зупинення руху не повідомляють.
До слова, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столичний метрополітен відновить роботу вранці в суботу, 17 грудня.
Раніше Кличко розповів, як Київ житиме і працюватиме у випадку тривалої відсутності електропостачання.
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