Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові зупинили рух метро

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Харкові зупинили рух метро
Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену
фото з відкритих джерел

Харківське метро тимчасово не працюватиме

Харківський метрополітен у суботу, 17 грудня, тимчасово припинив рух поїздів. Про це повідомила пресслужба метрополітену.

«Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Пробачимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться в повідомленні.

Причини зупинення руху не повідомляють.

До слова, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столичний метрополітен відновить роботу вранці в суботу, 17 грудня.

Раніше Кличко розповів, як Київ житиме і працюватиме у випадку тривалої відсутності електропостачання.

Читайте також: Зупинка метро та скажені ціни на таксі: столиця оговтується після атаки
Теги: Харків метро

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

17 грудня метро відновить роботу
Кличко заявив про відновлення роботи київського метро
Сьогодні, 07:45
Станції метро працюють як укриття
Київ оговтується після ракетної атаки: як працюватиме метро в суботу
Сьогодні, 07:21
Столиця оговтується від атаки РФ
Київське метро завтра навряд чи запрацює – депутатка Київради
Вчора, 22:28

Події в Україні

У Харкові і області повністю відновили енергопостачання
У Харкові і області повністю відновили енергопостачання
У Харкові зупинили рух метро
У Харкові зупинили рух метро
У Кривому Розі рятувальники дістали з-під завалів тіло 1,5-річного хлопчика
У Кривому Розі рятувальники дістали з-під завалів тіло 1,5-річного хлопчика
Окупанти відводять війська з двох міст на Херсонщині
Окупанти відводять війська з двох міст на Херсонщині
Головне за ніч: вибухи в окупованому Криму та загадкова заява Байдена
Головне за ніч: вибухи в окупованому Криму та загадкова заява Байдена
Путін поставив завдання до Нового року захопити весь Донбас – генерал
Путін поставив завдання до Нового року захопити весь Донбас – генерал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Лукашенко виказав претензію Москві і попросив «єдине» у Путіна (відео)
26K
Фейки Путіна про українську армію виявилися… правдою, але про російську
23K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала більше чотирьох годин
20K
Масована ракетна атака на Україну: яка ситуація в регіонах
17K
США назвали загрозливі наслідки деокупації Криму
15K
У небо над Білоруссю піднявся літак далекого радіолокаційного стеження

Новини

Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
Сьогодні, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
14 грудня, 17:36

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту