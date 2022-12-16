Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київське метро завтра навряд чи запрацює – депутатка Київради

Юрій Лящук
glavcom.ua
Київське метро завтра навряд чи запрацює – депутатка Київради
Столиця оговтується від атаки РФ
Фото з відкритих джерел

Київська влада запустить більше автобусів за маршрутами

Після ураження кількох об’єктів критичної інфраструктури столиці в місті є дефіцит постачання електроенергії та пошкодження електромереж. Жителі столиці у суботу, 17 грудня, не зможуть скористатися послугами метро. Про це повідомила депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова.

«60% киян зараз без світла, 70% без води. Метро завтра навряд чи поїде. Але буде більше автобусів за маршрутами. Підтримуйте одне одного. Підтримуйте ЗСУ. Якби не ППО сьогодні було би набагато гірше», – написала депутатка.

Сьогодні, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України. 

Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Наразі повністю знеструмлено Харків, у місті припинено водо- та теплопостачання. 

Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, оголошено про надзвичайну ситуацію. 

Читайте також: Зупинка метро та скажені ціни на таксі: столиця оговтується після атаки
Теги: енергетика електроенергія метро обстріл Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київський метрополітен не може відновити роботу: причина
Київський метрополітен не може відновити роботу: причина
Сьогодні, 13:52
Уламки ворожої ракети у Броварах
Атака на Київщину: Кулеба повідомив про постраждалих та руйнування
Сьогодні, 14:04
У Київській області після масованого ракетного обстрілу триває відновлення електроенергії
Ракетний обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла
Сьогодні, 20:53

Новини

Київське метро завтра навряд чи запрацює – депутатка Київради
Київське метро завтра навряд чи запрацює – депутатка Київради
Яка ситуація у Києві після масованої атаки РФ – заява Кличка
Яка ситуація у Києві після масованої атаки РФ – заява Кличка
Ракетний обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла
Ракетний обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла
Кличко повідомив, коли в оселях киян з’явиться тепло і вода
Кличко повідомив, коли в оселях киян з’явиться тепло і вода
Як працює транспорт у Києві: інформація станом на вечір
Як працює транспорт у Києві: інформація станом на вечір
Білий дім пообіцяв Києву додаткові системи ППО – The Guardian
Білий дім пообіцяв Києву додаткові системи ППО – The Guardian

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Заклик ООН до РФ припинити війну в Україні: хто голосував проти (список)
23K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала більше чотирьох годин
19K
Масована ракетна атака на Україну: яка ситуація в регіонах
14K
У небо над Білоруссю піднявся літак далекого радіолокаційного стеження
13K
16 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
9203
Скільки бійців налічує українська армія: Арестович назвав цифри

Новини

ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
Вчора, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
14 грудня, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
14 грудня, 06:59

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту