Київське метро завтра навряд чи запрацює – депутатка Київради

Київська влада запустить більше автобусів за маршрутами

Після ураження кількох об’єктів критичної інфраструктури столиці в місті є дефіцит постачання електроенергії та пошкодження електромереж. Жителі столиці у суботу, 17 грудня, не зможуть скористатися послугами метро. Про це повідомила депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова.

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«60% киян зараз без світла, 70% без води. Метро завтра навряд чи поїде. Але буде більше автобусів за маршрутами. Підтримуйте одне одного. Підтримуйте ЗСУ. Якби не ППО сьогодні було би набагато гірше», – написала депутатка.

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Сьогодні, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України.

Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Наразі повністю знеструмлено Харків, у місті припинено водо- та теплопостачання.

Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, оголошено про надзвичайну ситуацію.