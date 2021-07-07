Курйоз дня. Дівчина-стюард не пускала гравця збірної Італії на поле

Бонуччі підбіг святкувати перемогу разом з уболівальниками, а назад його не хотіли пускати

Курйозний епізод трапився після фінального свистка матчу 1/2 фіналу Євро-2020 між збірними Італії та Іспанії. «Скуадра Адзурра» перемогла, а захисник команди-переможця Леонардо Бонуччі після фінального свистка побіг радіти разом з уболівальниками. Він підійшов впритул до трибуни і почав кричати разом з ними. Після цього футболіст розвернувся і збирався відправитися до партнерів, але натрапив на дівчину-стюарда, яка прийняла його за фаната і спробувала на пустити на поле.





Італія і Іспанія в основний час команди обмінялися голами - 1:1. Не виявився переможець і в додаткові тайми. Зустріч перейшла в серію пенальті, де точнішими виявилися італійці - 4:2.

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