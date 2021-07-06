Організатори зустрічі збірної України пояснили, чому прапори були скидані в купу

Щоб не тримати їх у руках, вболівальники поскладали їх до того часу, поки футболісти не вийдуть з терміналу аеропорту

Колишній прес-секретар збірної України Ігор Мірошниченко написав емоційний пост про зустріч збірної України в аеропорту Бориспіль. Він висловив обурення тим, що прапори України після завершення заходу викинули «вниз на купу, як сміття».

За словами організаторів акції зустрічі збірної, прапори України ніхто не викидав.

«Приліт збірної затримувався і на час очікування, фанати склали прапори на спеціально розкладеному папері. По завершенню заходу прапори, які належать організаторам, були зібрані. Ті прапори, які належали фанам, вони забрали з собою», - повідомили Sport.ua організатори зустрічі збірної України.

Збірна України вперше в історії вийшла з групи на Євро, дійшовши до чвертьфіналу. Там «синьо-жовті» поступилися збірній Англії – 0:4.

Тим часом Руслану Малиновському в Італії зробили операцію і він пропустить старт сезону.