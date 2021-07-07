У Британії назвали найсексуальніших гравців Євро-2020 (фото)
Відповідно до результатів, перше місце посів англієць Мейсон Маунт
У Британії склали рейтинг найсексуальніших гравців Чемпіонату Європи-2020. Британський ресурс The Tub до списку включив 11 футболістів.
Відповідно до результатів, перше місце посів англієць Мейсон Маунт. На другій позиції опинився француз Олів'є Жиру. А на третьому місці швейцарець Фабіан Шер.
Повний список рейтингу:
- Мейсон Маунт (Англія) - 16,8%
- Олів'є Жиру (Франція) - 16,45%
- Фабіан Шер (Швейцарія) - 15,93%
- Маркос Льоренте (Іспанія) - 10,98%
- Маркус Рашфорд (Англія) - 10,52%
- Сімон К'яєр (Данія) - 9,6%
- Чіро Іммобіле (Італія) - 9,24%
- Кріштіану Роналду (Португалія) - 5,98%
- Поль Погба (Франція) - 1,89%
- Тімо Вернер (Німеччина) - 1,84%
- .Рахім Стерлінг (Англія) - 0,77%.
Тим часом, аналітики з компанії WhoScored назвали Олександра Зінченка найкращим гравцем збірної України на чемпіонаті Європи. Середня оцінка футболіста «Манчестер Сіті», який відіграв за «синьо-жовтих» усі п'ять матчів без замін, склала 6.98 бала за 10-бальною шкалою.
Також до ТОП-5 гравців збірної України, за оцінками аналітиків, увійшли Андрій Ярмоленко, Євген Макаренко, Руслан Малиновський і Артем Довбік.
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