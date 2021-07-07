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    У Британії назвали найсексуальніших гравців Євро-2020 (фото)

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    У Британії назвали найсексуальніших гравців Євро-2020 (фото)
    Фото: Фабіан Шер/Instagram

    Відповідно до результатів, перше місце посів англієць Мейсон Маунт

    У Британії склали рейтинг найсексуальніших гравців Чемпіонату Європи-2020. Британський ресурс The Tub до списку включив 11 футболістів.

    Відповідно до результатів, перше місце посів англієць Мейсон Маунт. На другій позиції опинився француз Олів'є Жиру. А на третьому місці швейцарець Фабіан Шер.

    Повний список рейтингу:

    1. Мейсон Маунт (Англія) - 16,8%
    2. Олів'є Жиру (Франція) - 16,45%
    3. Фабіан Шер (Швейцарія) - 15,93%
    4. Маркос Льоренте (Іспанія) - 10,98%
    5. Маркус Рашфорд (Англія) - 10,52%
    6. Сімон К'яєр (Данія) - 9,6%
    7. Чіро Іммобіле (Італія) - 9,24%
    8. Кріштіану Роналду (Португалія) - 5,98%
    9. Поль Погба (Франція) - 1,89%
    10. Тімо Вернер (Німеччина) - 1,84%
    11. .Рахім Стерлінг (Англія) - 0,77%.

    Тим часом, аналітики з компанії WhoScored назвали Олександра Зінченка найкращим гравцем збірної України на чемпіонаті Європи. Середня оцінка футболіста «Манчестер Сіті», який відіграв за «синьо-жовтих» усі п'ять матчів без замін, склала 6.98 бала за 10-бальною шкалою.

    Також до ТОП-5 гравців збірної України, за оцінками аналітиків, увійшли Андрій Ярмоленко, Євген Макаренко, Руслан Малиновський і Артем Довбік.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ рейтинг
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    У Британії назвали найсексуальніших гравців Євро-2020 (фото)