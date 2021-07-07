У Британії назвали найсексуальніших гравців Євро-2020 (фото)

Відповідно до результатів, перше місце посів англієць Мейсон Маунт

У Британії склали рейтинг найсексуальніших гравців Чемпіонату Європи-2020. Британський ресурс The Tub до списку включив 11 футболістів.

Відповідно до результатів, перше місце посів англієць Мейсон Маунт. На другій позиції опинився француз Олів'є Жиру. А на третьому місці швейцарець Фабіан Шер.

Повний список рейтингу:

Мейсон Маунт (Англія) - 16,8% Олів'є Жиру (Франція) - 16,45% Фабіан Шер (Швейцарія) - 15,93% Маркос Льоренте (Іспанія) - 10,98% Маркус Рашфорд (Англія) - 10,52% Сімон К'яєр (Данія) - 9,6% Чіро Іммобіле (Італія) - 9,24% Кріштіану Роналду (Португалія) - 5,98% Поль Погба (Франція) - 1,89% Тімо Вернер (Німеччина) - 1,84% .Рахім Стерлінг (Англія) - 0,77%.

Тим часом, аналітики з компанії WhoScored назвали Олександра Зінченка найкращим гравцем збірної України на чемпіонаті Європи. Середня оцінка футболіста «Манчестер Сіті», який відіграв за «синьо-жовтих» усі п'ять матчів без замін, склала 6.98 бала за 10-бальною шкалою.

Також до ТОП-5 гравців збірної України, за оцінками аналітиків, увійшли Андрій Ярмоленко, Євген Макаренко, Руслан Малиновський і Артем Довбік.