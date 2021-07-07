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    Зеленський запропонував Литві разом провести чемпіонат Європи з баскетболу

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    За словами Володимира Зеленського, незважаючи на тотальну любов українців до футболу, баскетбол також дуже популярний в нашій країні - Зеленський запропонував Литві разом провести чемпіонат Європи з баскетболу
    За словами Володимира Зеленського, незважаючи на тотальну любов українців до футболу, баскетбол також дуже популярний в нашій країні
    Фото: fbu

    Зеленський підкреслив, що Україна готувалася прийняти Євробаскет в 2015 році, але не змогла цього зробити

    Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Литви запропонував спільно провести один з наступних чемпіонатів Європи з баскетболу (Євробаскет).Про це йдеться на сайті президента.

    «Відомо, що баскетбол в Литві є другою релігією і дійсно національним видом спорту. І, незважаючи на тотальну любов українців до футболу, баскетбол також дуже популярний в нашій країні. Тому я хочу запропонувати ідею спільної організації України і Литвою одного з наступних чемпіонатів Європи з баскетболу», – заявив Зеленський.

    Він підкреслив, що Україна готувалася прийняти Євробаскет в 2015 році, але не змогла цього зробити.

    «Тому ідея спільного проведення баскетбольного турніру – не тільки про реалізацію масштабного проєкту в цій сфері. Я переконаний, що для українців і литовців така ініціатива стане хорошою можливістю об'єднати зусилля і довести, що ми здатні проводити великі події реально світового масштабу», – додав Зеленський.

    Раніше збірна України виграла вирішальний матч кваліфікації Євробаскета-2022.

    До слова, 7 липня у Вільнюсі пройшла зустріч президентів України та Литви.

    Нагадаємо, Володимир Зеленський 6-7 липня перебуває з візитом у Литовській Республіці.

    Вдень у вівторок під час тристоронніх переговорів з президентом Литви Гітанасом Науседою та очільником Європейської ради Шарлем Мішелем він наголосив на незмінності стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Євросоюзі.

    Теги: спорт Литва Володимир Зеленський Україна баскетбол президент Євробаскет
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    Зеленський запропонував Литві разом провести чемпіонат Європи з баскетболу