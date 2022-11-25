У столичних школах змінюється навчальний графік

Із 28 листопада навчання у школах Києва буде розпочинатись о 9:00

Із 28 листопада навчання в школах Києва в офлайн та в онлайн-режимах буде починатись та закінчуватись у світловий проміжок дня, а саме з 09:00 до 16:00. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Після масованих ракетних ударів по інфраструктурних об’єктах столиці енергетична система перевантажена. Щоб максимально зменшити залежність шкіл від аварійних та віялових відключень, ми вводимо цей режим як мінімум до початку зимових канікул. Який графік навчання буде в наступному році, будемо вирішувати вже в січні. Ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Крім того, повторення пройденого на наступному уроці – обов’язкове. Для учнів початкових класів – до уроків та після них – працюватимуть групи подовженого дня», – повідомив Валентин Мондриївський.

Нагадаємо, в Україні станом на першу половину дня 25 листопада виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання. Живлення першочергово подали на об`єкти критичної інфраструктури в усіх областях. Однак 30% дефіцит потужності зберігається, тому тривають планові та аварійні відключення світла.

Станом на ранок 25 листопада всі області заживлені, енергосистема знову з’єднана з енергосистемою Євросоюзу. Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дня станції вийдуть на свою нормальну планову потужність, і можна буде перевести споживачів замість аварійних на планові графіки.

До слова, «Укренерго» розробляє механізм імпорту електроенергії з Європи в Україну обсягом 500 мВт.

Крім того, Росії не вдасться занурити Україну у масштабний блекаут, розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович у бесіді із правозахисником Марком Фейгіним.