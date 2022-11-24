Енергетичний терор Росії: життя маленької дівчинки рятували на київській заправці (фото)

Люди змушені шукати електроенергію на заправках

Станом на 19:00 24 листопада в Україні електроенергією забезпечили 50% споживачів

Рашистські обстріли критичної інфраструктури України приносять великі проблеми цивільному населенню.

У Києві маленьку дівчинку привезли на заправку, щоб підключити до електромережі необхідний її життя інгалятор. Фото дівчинки з інгалятором з'явилось у місцевих пабліках.

Відзначимо, що станом на ранок 24 листопада без електрики залишалось 70% столиці.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Вчорашній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.