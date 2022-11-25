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Україна збирається закуповувати електроенергію в Європі

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Україна збирається закуповувати електроенергію в Європі
Енергомережа України зазнала критичних руйнувань внаслідок атак рашистів
фото з відкритих джерел

Енергосистема Євросоюзу здатна допомогти Україні і виконати комерційний імпорт технічно можливо 

«Укренерго» розробляє механізм імпорту електроенергії з Європи в Україну обсягом 500 мВт, повідомив у телемарафоні «Єдині новини» голова правління «Національна енергетична компанія «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, енергосистема Євросоюзу здатна допомогти  Україні і виконати комерційний імпорт технічно можливо. 

«Укренерго» забезпечує можливість такого імпорту обсягом 500 мВт і навіть 600 мВт. Потрібні спеціальні механізми для гарантування цього імпорту, оскільки ціна електроенергії у Європі вища, ніж в Україні», – сказав Кудрицький. 

Адже на загальних комерційних засадах в Україні навряд чи хтось захоче купувати електроенергію в Європі.

Нагадаємо, 23 листопада РФ завдала ракетних ударів майже по всій Україні, зокрема по Києву. До середини дня, 24 листопада, електроенергію було подано у всі регіони України, а АЕС запустили до вечора. 

В «Укренерго» повідомили, що на відновлення споживання піде більше часу, ніж після попередніх атак. 

До слова, вже відновлено зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції.

Крім того, Росії не вдасться занурити Україну у масштабний блекаут, розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович у бесіді із правозахисником Марком Фейгіним.

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Теги: Укренерго електроенергія енергетика

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