Чи буде в Україні тотальний блекаут: прогноз Арестовича (відео)

Українці готові до викликів, які підготувала для нашої держави країна-окупант

Росії не вдасться занурити Україну у масштабний блекаут. Про це розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович у бесіді із правозахисником Марком Фейгіним.

«Так, вони завдають нам неприємностей. Так, ці неприємності можуть бути більшими, але покладена в тотальний блекаут країна – це нереально.

Наше населення замість того, щоб страждати – постить меми та показує їм факи. Тому вони досягають рівно протилежного ефекту», – сказав Арестович.

Відзначимо, що станом на ранок 24 листопада без електрики залишалось 70% столиці.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Вчорашній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.